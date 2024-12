CUS Torino Tennis: Paiardi, Cippo e Toso al Master Finale del circuito Lab 3.11

Prosegue la bella cavalcata dei giocatori di tennis in carrozzina del CUS Torino che si sono distinti anche nel circuito nazionale Lab 3.11 . Luca Paiardi , Antonio Cippo e Roberto Toso hanno infatti staccato tre biglietti per il Master finale che andrà in scena dal 6 all’8 dicembre sui campi del TC Albinea. Si tratta di un vero e proprio record perché da quando la FITP ha istituito il circuito mai nessuna società era riuscita a piazzare tre suoi rappresentanti tra gli 8 partecipanti alla sezione conclusiva.

Un premio al loro tennis, in costante progresso, e al loro allenatore, il maestro nazionale Andrea Saggion: «Un risultato di grande prestigio – afferma il tecnico – che ripaga del tanto lavoro fatto in campo dai ragazzi che sono anche un gruppo coeso e come ha dimostrato anche il 2° posto centrato quest’anno agli Assoluti a squadre, senza dimenticare il titolo italiano colto nella stessa manifestazione nel 2022. Al Master di Albinea Luca Paiardi sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Una motivazione in più a far bene e confermare il suo attuale primo posto nella “Race” del circuito. La nostra attività dunque prosegue e le soddisfazioni che derivano dai risultati rappresentano un continuo stimolo a fare sempre meglio. Fondamentale in questo l’appoggio incondizionato del CUS Torino e del presidente Riccardo D’Elicio».

In materia di successi merita di essere menzionato anche quello di Edoardo Zanetti, istruttore FITP del Cus Torino, che è andato a segno nel limitato 3.3 di singolare disputato sui campi del TC Alpignano.