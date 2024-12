ValleBelbo Sport: pioggia di primati personali al Memorial Fulvio Albanese

Una intensa domenica pomeriggio per la ValleBelbo Sport in occasione del Memorial Fulvio Albanese di Cuneo. Una consistente prova di squadra, con 31 primati personali migliorati in 39 gare, un piazzamento sul podio e diverse prestazioni di risonanza nazionale.

Per qualificarsi alla finale sui misti, Lucia Tassinario ha migliorato il personale dei 50 dorso a 28”68, siglando la seconda prestazione di giornata, e ha chiuso undicesima nei 100 rana in 1’14”39. Proprio nella finale sui 200 misti, ha sfiorato il minimo per i Criteria e si è regalata il secondo gradino del podio nella categoria cadette/senior toccando in 2’18”72, a pochi centesimi dal personale.

Bene Maddalena Bertelli, finalista nei 200 misti ragazze in cui chiude al sesto posto in 2’38”84. La finale è stata conquistata grazie al primo posto nei 50 dorso con il nuovo primato personale, 30”44, e nuotando i 100 rana da 1’25”97.

In finale anche Elisa Ferrari e Elisabetta De Santi, rispettivamente settima e ottava nei 200 misti junior in 2’35”17 e 2’43”18. Ferrari ha chiuso i 50 stile libero in 26”98 (seconda), fermandosi a soli 2/100 dalla qualificazione ai Criteria, e i 50 dorso in 31”85 (9^), De Santi ha nuotato 50 stile libero in 27”14 (terza) e i 50 dorso in 30”70 (terza).

Interessanti le prestazioni di Alessandro Mairano, autore del record societario dei 100 rana nuotando 1’12”68 (13° junior), e Laerte Sfolcini, che ritocca i personali nei 50 stile libero (24”47, 5° junior) e nei 50 dorso (27”19, 3° junior).

In gara a Cuneo anche Arianna Blue Africano, Daniel Argieri, Margherita Berta, Federica Ferraris, Greta Gabutto, Francesca Gallione, Luca Lovisolo, Sarah Messina, Camilla Palumbo, Mattia Antonio Tammaro e Bianca Tassinario che hanno contribuito ad allungare la lista dei primati personali realizzata in questa occasione.

Tra due settimane, la ValleBelbo Sport torna sui blocchi su due fronti: sabato 14 e domenica 15 dicembre, il team sarà schierato alla Coppa Los Angeles di Torino mentre soltanto nella giornata di domenica, una delegazione prenderà parte alla seconda tappa del Trofeo Davide Filippini del CSI a Novara.

Domenica, hanno gareggiato anche i Master della ValleBelbo Sport. Al Trofeo Città di Rapallo giunto alla 30a edizione, Flavia Ivaldi (M45) ha centrato il secondo posto nei 100 rana in 2’30”22, il terzo posto nei 100 stile libero in 2’12”52 e il 7° posto nei 50 stile libero in 55”94. Sul podio anche Alberto Bergesio (M65), terzo nei 50 rana in 1’11”08. Due gare per Claudia Buzzi (M60) quarta nei 100 stile libero in 1’48”35 e quinta nei 50 stile libero in 46”79.