Un weekend da tre sconfitte per i Giaguari tra giovanili e flag Senior

Sabato pomeriggio era in programma il derby provinciale tra Giaguari Torino e Blitz Ciriè. Con i playoff già sicuri in tasca e qualche acciaccato lasciato a riposo, non era la settimana giusta per aspettarsi una prestazione memorabile da parte dei Giaguari. Le motivazioni dei Blitz che, seppure in campo con un roster ridotto all’osso, erano evidentemente maggiori, hanno determinato un risultato finale abbastanza pesante per i Giaguari. Le segnature di Aviano e Borri non erano assolutamente sufficienti ad arginare la valanga avversaria che ha travolto i giovani gialloneri con un 58-14 che non ammette repliche. A complicare ancor di più la situazione, l’infortunio prima ad Aviano e poi a Di Tommaso, che lasciavano l’attacco giallonero senza un quarterback di ruolo. La preoccupazione, ovviamente, non è tanto per questa partita che, a livello di qualificazione playoff, contava zero, quanto per la trasferta di Ancona tra quindici giorni, dover sarà necessario avere tutti gli effettivi pronti e preparati per affrontare una wild card che non sarà affatto semplice.

Stessa situazione domenica a Parma. Giaguari qualificati e Panthers eliminati e qualche assenza di troppo in difesa per i torinesi, hanno determinato un’altra sconfitta per i Giaguari. Un attacco incapace di muovere la palla davanti ad una difesa di Parma molto ben disposta in campo, è stato sorretto e portato avanti in partita da una difesa che, pur con i suoi limiti dettati dal personale mancante, ha comunque tenuto il campo dignitosamente. Sono stati decisivi alcuni errori, sia in attacco che in difesa, che hanno permesso a Parma, che ha comunque trovato le sue belle difficoltà ad ingranare il gioco, di segnare tre touchdown contro l’unico dei torinesi, messo a segno da Tommaso Bono grazie ad un bellissimo lancio di Riccardo Brancaleoni.

Anche per la Under 18 l’obiettivo primario è recuperare gli infortunati e gli acciaccati per prepararsi alla wild cards contro i Warriors Bologna di domenica 14 dicembre al Totta di Borgaretto (TO).

A chiudere la giornata ci ha pensato la Flag Senior, impegnata a Roma nella finale di Coppa Italia. Percorso perfetto nei gironcini di qualificazione, dove i Giaguari hanno battuto 60-12 i Bufali latina e 61-12 i Ronin Ortona. In semifinale hanno avuto la meglio per 48-46 sui Panthers Parma ma, in finale, si sono dovuti inchinare ai padroni di casa Raiders Roma che hanno avuto la meglio per 44-30.

Ora i Giaguari sono attesi da una settimana di pausa prima di iniziare il forcing finale con le wild card sia per la Under 15 che per la Under 18. Ancona (in trasferta) e Bologna (in casa) gli avversari di Under 15 e Under 18, come detto. Il gioco si fa duro ma entrambe le formazioni vengono da una regular season piuttosto impegnativa che le ha temprate per bene. Le premesse per fare bene e passare il turno ci sono, ed è quello che ci auguriamo tutti quanti.