Pickleball: Green Park sempre più in evidenza nello sviluppo della nuova specialità

Il Green Park di Rivoli sta sempre più diventando una sorta di “terra promessa” per i giocatori che si avvicinano al pickleball. La dirigenza del Club, tornato tra gli assoluti protagonisti degli sport di racchetta e del binomio “sport e salute”, ha infatti creato le condizioni ideali per lo sviluppo del crescente movimento, in quanto a strutture (quattro i campi coperti per i tornei e gli allenamenti) e formazione. Nel fine settimana appena concluso è andato in scena prima un corso di certificazione PPR (Professional Pickleball Registry) rivolto a tutti coloro che intendono conseguire la certificazione internazionale per l’insegnamento di questa nuova disciplina che è entrata da poco a far parte di quelle di racchetta in Italia ma spopola ormai da circa un decennio negli States.

Poi uno stage con massima protagonista in entrambe le sessioni di lavoro la 41enne americana Sarah Ansboury, 5 volte campionessa degli US Open di pickleball e attuale direttrice educativa PPR nel mondo. Sarah, che ha sprigionato passione ed energia nell’arco delle due giornate, è un'istruttrice certificata USAPA nonché una giocatrice della Major League Pickleball.

Inoltre è direttrice del centro Palmetto Dunes Tennis and Pickleball Facility di Hilton Head Island: «In questi due giorni – ha detto – ho trovato una bella risposta da parte dei partecipanti al corso e allo stage. Figlia della curiosità per questo sport che in Italia, a differenza di quanto accade in molte parti del mondo, è stato subito incluso dalla Federazione tra quelli che fanno parte degli sport di racchetta. Anche l’introduzione nelle scuole con i relativi progetti la ritengo fondamentale. In America siamo partiti dagli adulti mentre qui state compiendo il percorso inverso costruendo dalla base. Io arrivo dal tennis ma quello che ho provato fin da subito per il pickleball è stato un immediato innamoramento. Il mio impegno è a 360° e ha il suo fulcro anche nel settore dell’organizzazione di tornei e della promozione. Oltre agli USA il pickleball è molto diffuso in Canada e in Cina. In Italia ho iniziato la collaborazione con la PTR e la FITP dopo le Finals del 2023 e credo che i margini di crescita siano molto grandi. Il pickleball aiuta a vivere meglio in quanto sport accessibile a tutti e molto aggregante. Può aiutare anche le persone che vivono in situazioni di difficoltà a sentirsi nuovamente importanti, socializzare, e uscire da momenti difficili. Ciò supera di gran lunga il momento tecnico. Mi piace gareggiare – ha concluso Sarah – ma amo ancora di più insegnare e trasferire le mie esperienze e conoscenze agli allievi».

Nelle due giornate in primo piano i docenti italiani della PTR (PPR) coinvolti nelle prove di campo dei “corsisti” e nelle valutazioni. Il Green Park e i suoi dirigenti sono stati cornice ideale e testimonial fattivi dell’evento confermandosi molto attenti e sensibili, come già fatto in occasione del Master nazionale ospitato sugli stessi campi alcuni mesi fa, allo sviluppo della disciplina. Sempre nell'ottica di promozione della specialità emergente il Green Park ha uno staff tecnico molto qualificato anche in questo settore. E' pertanto a completa disposizione degli appassionati e anche dei semplici "curiosi di sport" per organizzare corsi o lezioni individuali e farli entrare in quella che nei prossimi anni potrebbe diventare una vera e propria "sana mania", ovviamente dinamica.