Regional Day oggi a San Mauro Torinese, Cuneo presente

Oggi pomeriggio, Martedì 3 Dicembre, si terrà il Regional Day presso la palestra in Via Speranza 40 a San Mauro Torinese, in cui si svolgerà una seduta di allenamento sotto gli occhi del Direttore Tecnico delle squadre nazionali giovanili Sig. Vincenzo Fanizza.

L’allenamento sarà diviso in due turni, il primo avrà inizio alle ore 14.45 e saranno presenti gli atleti nati nel 2010. Il secondo gruppo, composto da atleti nati nel 2011, inizierà l’allenamento alle ore 16.45.