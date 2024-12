BEA Chieri lotta fino in fondo, ma Legnano passa al Pala Gialdo

LA GARA

Alla palla a due, coach Franz Conti schiera Galliera Ricci, Gatti, Stiffi, Okoro e Drame. Coach Beneggi risponde con Radice, Hamadi, Battilana, Cantarin e Trentini. La gara inizia con segnali incoraggianti per i Leopardi, protagonisti di un primo tempo di buon livello. La squadra di coach Conti si distingue per il ritmo in attacco e un’intensità difensiva notevole, con Stiffi e Amadu efficaci nel tiro dalla distanza, mentre Drame e Okoro si impongono sotto canestro. Gli ospiti, tuttavia, restano vicini sfruttando transizioni ben orchestrate e percentuali al tiro consistenti, chiudendo il primo tempo sotto di soli tre punti (37-34).

Al rientro in campo dagli spogliatoi, Legnano cambia marcia. A trascinare i lombardi è Giosuè Hamadi, autore di un parziale di 8-0 con due triple e un canestro ravvicinato che spingono i suoi al +10. Non basta il time-out di coach Conti per invertire l’inerzia: BEA fatica a ricucire lo strappo, consentendo a Legnano di entrare nell’ultimo quarto con un vantaggio in doppia cifra. Nel periodo finale, Chieri tenta la rimonta con Gatti e Drame in evidenza, riuscendo a ridurre lo svantaggio fino al -6 nell’ultimo minuto di gioco. Ma Legnano difende con ordine e chiude il match a proprio favore.