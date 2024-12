La S. Bernardo Campus fa suo il derby contro Bra e agguanta il secondo posto

Nonostante le posizioni in classifica molto diverse (Campus seconda e Bra ultima), il match si deciderà solo in volata. Eppure l’avvio sorride ai padroni di casa che scappano subito 11-2, gli ospiti tuttavia rientrano e agganciano a fine periodo: 25-25. Le due frazioni centrali si giocano punto a punto e sono addirittura i braidesi a prendere il comando delle operazioni, chiudendo a fine terza frazione avanti sul 59-61.

Nel frattempo, nell’intervallo, si è svolto il “Cruise Game”, gioco che per il secondo anno coinvolge i tifosi di Olimpo, Campus e Twin Towns. In palio c’è una mini-crociera offerta da Martona Viagi (Agenzia di Alba e Savigliano) al tifoso in grado di rispondere correttamente a un quiz su Instagram e poi fare canestro da metà campo. E dopo oltre un anno per la prima volta è arrivato il canestro da centro campo, che ha fatto esplodere il palazzetto! A vincere è stato Tommaso Triverio.

Detto del 59-61 all’alba dell’ultima frazione, la gara prosegue senza scossoni con Campus che non trova la giusta energia per entrare davvero nel match. Si arriva a due minuti dalla fine con l’Abet avanti di 2. Decide tutto Sakllariou, che già per tutta la gara ha trascinato i suoi e chiuderà con 40 punti personali. L’italo-greco spara la tripla del sorpasso, poi appoggia al vetro due punti preziosi. Feliciangeli recupera palla e lo segue: vince la S. Bernardo 85-81.

Può così festeggiare il nutrito pubblico del pala Campus, pur dopo una gara sofferta. I ragazzi di coach Jacomuzzi restano così in scia alla capolista Savigliano, staccando il CUS fermato da Genova.

S. Bernardo Campus 85

Abet Bra 81

Parziali (25-25, 15-18, 19-18, 26-20)

S. Bernardo Campus: Coti Zelati 2, Di Cola, Gandolfo ne, Feliciangeli 22, Varallo, Sakellariou 40, Lanfranconi, Zola 2, Ceretti 7, Ciocca 12.

Abet Bra: Agosto, Ferrero 7, Rosso ne, Rinaldi ne, Zabert 9, Oberto 7, Bernocco ne, Negro 16, Pulina 21, Fosca, Tallone 2, Corvalan 19.