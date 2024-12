VTT di Lagnasco: Camilla Rosatello si prepara per il 2025

Il mese di dicembre è di preparazione in vista del 2025 per la 29enne lagnaschese Camilla Rosatello . La tennista piemontese sui campi della VTT con sede al Tennistadium e con alcune sedute anche presso quelli del Training Center del Circolo della Stampa Sporting di Torino pensa alla prossima stagione che la vedrà protagonista sia in singolare che in doppio: «Cercherò di curare entrambe le specialità – afferma – perché quest’anno ho avuto la conferma che anche in singolare posso ancora togliermi delle soddisfazioni. Ho giocato alla pari e battuto delle giocatrici attorno alla 120esima e 150esima piazza mondiale, soprattutto ho sconfitto a Rabat una top 40 WTA. L’obiettivo in singolare è quello di riuscire a giocare le qualificazioni Slam. Nei primi cinque mesi dell’anno dovrò difendere pochi punti. Nel doppio, dove sono ancora top 100 (96 WTA) il problema è trovare una compagna stabile e non è così semplice risolverlo. Anche tra le coppie più forti nel fine stagione ci sono state molte divisioni. Una specialità che mi ha permesso nel 2024 di vivere l’atmosfera sempre unica dei grandissimi tornei. Speciale è stata quella di Wimbledon, torneo nel quale è venuto mio fratello a vedermi. Poi è arrivato anche mio padre, insomma un torneo unico per molti motivi ed emozioni. Come sempre è stato molto suggestivo anche il WTA 1000 di Roma».

La programmazione non è ancora definita: «Non tutti i calendari – prosegue Camilla – sono definiti. L’idea è quella di partire dopo Natale alla volta della Thailandia per disputare due 75 WTA, poi un 100 WTA e il 250 WTA di Singapore, in singolare e doppio. Vedremo con quale o quali compagne. Ho ritrovato i giusti stimoli, dopo un periodo interlocutorio, e sono pronta a rimettermi in gioco. Stiamo lavorando bene soprattutto sui miei punti deboli e sul giusto atteggiamento in campo».

L’aria di casa e della VTT aiuta: «Veder crescere questa struttura è un piacere. I suoi vertici, Duccio Castellano ed Enrico Gramaglia, supportati dall’intero staff – conclude Camilla Rosatello – hanno fatto e stanno facendo un gran lavoro soprattutto con la base. Non parlo solo di tecnica ma di mentalità e opportunità che vengono date ai giovani per crescere anche come persone. E’ una filosofia di pensiero non facile da riscontrare in altre strutture anche su scala nazionale. Il raddoppio degli spazi non potrà che far bene al progetto che nei prossimi anni vedrà anche rinforzarsi la sezione riservata agli allenamenti dei professionisti».

Intanto il mese di novembre è andato in archivio alla VTT con un’amichevole perfettamente riuscita che ha visto impegnate tre rappresentative. Quella di casa, quella del Country Cuneo e quella della Scuola Tennis Giordano di Mondovì. Ben 130 in totale i partecipanti che si sono confrontati all’insegna della correttezza e dello spirito aggregativo ancor prima che agonistico. Un successo anche per il corso della PTR riservato agli allievi maestri che rivolgeranno la propria preparazione agli under 10. Circa 40 in questo caso i presenti che hanno partecipato con grande trasporto ai cinque giorni di formazione. L’attenzione si sposta ora all’appuntamento con lo stesso organismo al PTR Raquets Sport Forum di Brescia che si svolgerà nel fine settimana del 7 e 8 dicembre presso il Timing Brescia.