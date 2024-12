GranTorino Basketball Draft: l’Under 19 Eccellenza vince contro Genova

In un match intenso e combattuto, l’ Under 19 Eccellenza di coach Comazzi ha superato al Pala Gianni Asti la PGS Auxilium Genova con il punteggio di 89-75 . Sugli scudi Grillo , autore di 17 punti, insieme a Bossola e Zumstein , entrambi con 13 punti a referto. Fondamentale anche il contributo di Quagliotto (13 punti) e Milone (7 punti). Determinanti per il risultato finale, le sette triple realizzate nell’ultima frazione, che scavano il solco contro i liguri. I gialloblù hanno dimostrato carattere e capacità di reazione, elementi fondamentali con cui affrontare le prossime gare.

La partita si apre in salita per i padroni di casa, con Genova che parte fortissimo e si porta subito sul 7-0, costringendo coach Comazzi al timeout. La strigliata ha effetto immediato: GRANTORINO rientra con energia e aggressività, migliorando sia in difesa che in attacco. Il parziale che ne segue ribalta la situazione, con i gialloblù che chiudono il primo periodo avanti 22-17.

Nel secondo quarto GRANTORINO aumenta il ritmo, sfruttando al meglio i contropiedi e la transizione offensiva, toccando il +14. Genova tenta di rimanere in partita stringendo le maglie difensive, ma i ragazzi di coach Comazzi sono bravi a mantenere il controllo, andando al riposo lungo sul punteggio di 41-31.

Dopo l’intervallo, i gialloblù continuano a imporre il loro gioco, raggiungendo il massimo vantaggio di +17 a metà periodo. Genova però non si arrende e aumenta l’intensità fisica. Negli ultimi minuti del quarto, i liguri sfruttano alcune incertezze dei padroni di casa e si riportano a sole due lunghezze di distanza. La frazione si chiude con l’appoggio al vetro di Quagliotto che fissa il punteggio sul 61-57 prima dell’ultima pausa.

L’ultimo periodo vede GRANTORINO reagire con determinazione, guidata dalla coppia Grillo-Zumstein, decisiva dall’arco. Un break importante porta i gialloblù nuovamente in doppia cifra di vantaggio (72-63). Nonostante la resistenza di Genova, GRANTORINO gestisce con freddezza gli ultimi minuti, chiudendo la gara in crescendo con il punteggio finale di 89-75.

GRANTORINO Basketball Draft – PGS Auxilium Genova 89-75

Parziali (22-17, 41-31, 61-57)

GRANTORINO Basketball Draft: Grillo 17, Ferrero, Obase 5, Marcato 3, Bossola 15, Donnini 4, Lo Buono 4, Mancino 8, Milone 7, Vitale, Quagliotto 13, Zumstein 13. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

PGS Auxilium Genova: Arena 18, Bastianelli 2, Razzetti, Rossi 4, Provenzano 19, Orsi 5, James ne, Villa 17, Matarazzo ne, Rossetto 10, Cavargna, Gigliotti. All. Pezzi.