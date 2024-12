Oleggio Magic Basket, a Pavia una rimonta che vale vittoria e primato

Per Pavia in campo Hidalgo, Avanzini, Smith, Ronca e Bogunovic; per gli Squali Casella, Garavaglia, Toffanin, Lonati e Suigo. Pavia si presenta con grande determinazione (7-0) e i primi punti biancorossi sono di Garavaglia ai liberi dopo oltre due minuti di gioco. La tripla di Avanzini per il 13-4 porta Catalani a richiamare i suoi, che bisticciano con il canestro poi ancora per un po’ (18-7 di Smith). Van Elswyk porta lo svantaggio a una sola cifra, gli Squali iniziano a mostrare la loro difesa e con Casella è 20-13. Pavia trova i punti giusti per fare canestro e alla prima sirena è 27-15. Borsani al ferro e Garavaglia cecchino ai liberi con tre punti portano Cristelli a chiamare pausa (29-22). È l’inizio della rimonta, Toffanin dall’arco fa 31-30 e cinque punti in fila valgono il 34-36 e punto a punto fino alla sirena (38-36).

Che intensità gli Squali quando rientrano: dal 45-38 uno splendido parziale di 2-19 vale il 47-57. È Garavaglia a iniziare la rimonta, poi lui, Pilotti e Lonati si divertono dall’arco e ne sparano cinque in cinque azioni di fila. La difesa è serrata, Suigo “dice” no ad alcuni tentativi di Pavia di fare un canestro. Time out per Pavia, che al rientro accorcia con Avanzini (51-57). La terza sirena dice 54-61. Quarto quarto di grande determinazione per i biancorossi, che subiscono in più occasione il rientro di una corazzata come Pavia e riescono ad arginare con giocate di talento. Lomele accorcia 60-63, Garavaglia ancora perfetto ai liberi con tre ciuff allunga 60-66. Apuzzo per il 64-66 e Catalani chiama la pausa. Ci pensa De Ros ad allungare ancora, ma Avanzini pareggia 69-69. Ceccato va avanti, Casella decide di prendersi due tiri dall’arco, uno più lontano dell’altro e la palla entra perfettamente nel canestro (71-77). Ci mette il sigillo Borsani per il 71-81.

Pallacanestro Pavia 71

Oleggio Magic Basket 81

Parziali (27-15; 38-36; 54-61)

Pavia: Smith 22, Ronca 5, Brboric ne, Bogunovic 12, Temporali, Hidalgo 7, Genovese ne, Apuzzo 10, Avanzini 13, Lomele 2, Moro. All. Cristalli.

Oleggio: De Ros 3, Casella 14, Pilotti 8, Toffanin 3, Borsani 8, Youssef, Suifgo 4, Lonati 14, Garavaglia 19, Ceccato 2, Van Elswyk 6, Kovachev. All. Catalani.