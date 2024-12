FIE & Fiöi Volley Busca: i risultati del settore giovanile

Partita in controllo contro la Lab Travel Cuneo per la Prima Divisione fin dalle prime battute. Dopo aver faticato a portare a casa il primo set a causa di qualche distrazione di troppo, le ragazze si sono imposte nettamente nel secondo e nel terzo parziale grazie soprattutto a un ottimo servizio. Buona prestazione di carattere anche nel match contro Volley Saluzzo Cobola.it in cui la squadra ha saputo superare alcuni momenti di difficoltà e portare a casa i tre punti. Dopo un primo set perso ai vantaggi, le ragazze di coach Giordano sono riuscite a farsi valere al servizio e in attacco nei 3 set successivi. Grazie a questi risultati le ragazze si piazzano al terzo posto provvisorio della classifica.

Continuano a vincere le ragazze dell’Under 18 che, in trasferta a Centallo, portano a casa un altro 3-0. Derby combattuto che ha visto le ragazze di coach Lamberti avere la meglio sulle avversarie in tre set. Tre punti importanti che portano la squadra al secondo posto solitario della classifica.

Ottima prova per le ragazze dell’Under 14 CSI che, nel match casalingo contro il Villanova Volley, vincono 3-0. Sulla carta si prospettava una partita con parecchie insidie, ma grazie ad un attento e ordinato gioco, le ragazze buschesi sono riuscite a portare a casa la vittoria in poco più di un’ora. Le ragazze di coach Oscar Garino sono state reattive in ogni fase del gioco e in tutti i set hanno preso rapidamente il largo gestendo senza problemi i tre parziali.

Buona prestazione per le ragazze dell’Under 13 che, in casa dell’ ASD Centallo Volley, si impongono 3-1 sulle avversarie. Primo set vinto agevolmente dalla squadra buschese grazie a un ottima pallavolo espressa senza errori. Un calo di attenzione porta le ragazze di coach Oscar Garino sull’1-1 dopo il secondo set. Terzo e quarto set giocati in equilibrio punto a punto e vinti entrambi dalla squadra ospite, garantendo loro 3 punti e la vetta della classifica.

Tre punti importanti per le ragazze dell’Under 16 portati a casa grazie alla vittoria per 1-3 in casa del Mon.Vi Bam Lpm Verde. Un match che ha messo in luce un buon gioco espresso dalla squadra di coach Enrico Garino specialmente nel primo e nel quarto set, affiancati da un secondo set giocato punto a punto e un terzo set perso a causa di qualche errore di troppo.

Complicato il match dell’Under 14 che in casa contro il Dronero Dragons cede in 3 set. Le ragazze tornano in palestra con tanta determinazione e voglia di crescere alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Il prossimo weekend si aprirà Sabato 7 Dicembre con la trasferta delle ragazze dell’Under 14 CSI a Savigliano alle ore 18.00. La giornata di Domenica vedrà invece tutte le compagini in casa al Palazzetto di Busca. Alle ore 10.30 L’Under 16 affronterà Club 76 PlayAsti Provinciale, alle ore 14.30 l’Under 13 sfiderà la Libertas Borgo e infine le ragazze dell’Under 18 alle ore 18.00 giocheranno contro Lab Travel Cuneo. Chiuderà il weekend di partite l’Under 14 che, Martedì 10 Dicembre alle ore 19.30 , affronterà in trasferta a Morozzo le padroni di casa del Rosso Officine Morozzo.

RISULTATI

Prima Divisione

Lab Travel Cuneo 0

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca 3

Parziali (22-25/12-25/9-25)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Mondino, Lingua, Eandi, Rinero, Bollati G., Giletta; Brondello (L1); Bollati S., Ferrua, Garino, Musotto, Paoletto.

All.: Gianni Giordano

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca 3

Volley Saluzzo Cobola.it 1

Parziali (24-26/25-14/25-19/25-18)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Mondino, Lingua, Eandi, Rinero, Bollati G., Garino; Brondello (L1); Bollati S., Ferrua, Giletta, Musotto, Paoletto.

All.: Gianni Giordano

Under 14 CSI

SM Sottofondi Volley Busca 3

Villanova Volley 0

Parziali (25-17/25-16/25-14)

SM Sottofondi Volley Busca: Ballabani, Ferrero, Fino, Graffino, Lavagna, Marega, Marku, Reineri, Rosso E., Rosso A., Serino, Siliano.

I All.: Oscar Garino

II All.: Claudio Chinaglia

Under 16

Mon.vi Bam Lpm Verde 1

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca 3

Parziali (19-25/23-25/25-9/15-25)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Giannasi, Isoardi, Marchisio, Ferrero, Ferreri, Fiorenzo; Michelini (L1); Bramardi, Castellino, Giraudo, Negro A., Negro C. (L2).

All.: Enrico Garino

Under 13

ASD Centallo Volley 1

Mario Castellino 1933 SM Sottofondi Volley Busca 3

Parziali (12-25/25-17/23-25/18-25)

Mario Castellino 1933 SM Sottofondi Volley Busca: Ferrero, Graffino, Marega, Raineri, Rosso A., Rosso E., Rostagno, Sasia, Serino, Siliano.

I All.: Oscar Garino

II All.: Claudio Chinaglia

Under 18

ASD Centallo Volley 0

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca 3

Parziali (20-25/13-25/24-26)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Mondino, Lingua, Golè, Rinero, Bollati G., Bonardello; Cavallo (L1); Bollati S., Eandi, Ferrua, Garino, Giletta, Paoletto, Brondello (L2).

All.: Massimo Lamberti

Under 14

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca 0

Dronero Dragons 3

Parziali (21-25/15-25/24-26)

Mario Castellino 1933 Sedamyl Volley Busca: Barale, Garino, Giordano, Matijashi, Pellegrino, Petrone (L1), Ramasotto, Rosso, Selimi, Serino, Tassone.

All.: Sabina Perotti