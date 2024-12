All’Immacolata la MA Acqua S.Bernardo Cuneo ospita Macerata

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara ad ospitare l’11ª giornata del girone d’andata che si terrà domenica 8 dicembre alle ore 18.00 nel giorno dell’Immacolata contro la Banca Macerata Fisiomed MC . Prevendita attiva su liveticket fino a domenica alle ore 16, dopodiché dalle 16.30 aprirà il botteghino del palazzetto. Attivo il liveticket point presso Energia Pulita in c.so Nizza, 29 a Cuneo per l’acquisto diretto. Il palazzetto aprirà le porte domenica 8 dicembre dalle ore 16.30 con la distribuzione biglietti fino alle 19.20 ed estrazione alle 19.30 del bracciale Cuneo Volley con inserto in argento by Casciola Gioielli.

Inoltre, al suonare del “gong” prima del fischio d’inizio DoctorApp aprirà il contest “SCARICA L’APP & REGISTRATI” che premierà i primi 10 utenti che per l’appunto scaricheranno e si registreranno all’interno dell’app sul proprio smartphone con un premio speciale al termine del match, mentre agli altri 90 in sequenza di iscrizione arriverà una notifica con le indicazioni necessarie per il ritiro del gadget in palio.

Le parole del Direttore sportivo Paolo Brugiafreddo sul prossimo appuntamento della squadra: «Questa settimana è stata molto costruttiva e serena, i ragazzi hanno lavorato intensamente e il morale è molto buono nonostante si arrivi come risaputo da due sconfitte che tuttavia sono state tra quelle “digeribili” nel senso che sono stati due avversari di valore e che hanno effettivamente messo in campo una buonissima prestazione e contro i quali abbiamo comunque combattuto e siamo usciti a testa alta. Rimane chiaramente il rammarico perché due scontri diretti persi dopo averne portati tre a casa lascia un po’ di amaro in bocca, ma siamo consapevoli di poter rimediare e dire la nostra in futuro. Domenica sarà come tutte le partite, uno scontro difficile; Macerata sta facendo punti pesanti contro compagini importanti, tendenzialmente li fa in casa però ogni settimana che passa per loro è uno step in più di costruzione avendo cambiato l’opposto poche giornate fa, quindi la crescita dell’intesa farà sì che loro potranno essere pericolosi anche in trasferta quanto prima. Dovremo stare molto attenti e prepararla bene, ma su questo non ci sono dubbi, dovremo continuare a fare il lavoro fatto fino ad ora con grande serenità».



Vi aspettiamo numerosi al palazzetto a tifare Cuneo!