Quinto successo, in altrettante gare disputate, per Avigliana Basket sul campo di Pink Basket Torino

Dopo un primo quarto caratterizzato da rapide transizioni offensive e canestri ottenuti spesso in situazioni di sovrannumero, Pink sceglie una più chiusa difesa a zona per il resto del match. Le percentuali al tiro fisiologicamente si abbassano, ma Avigliana riesce a mantenere il controllo dei rimbalzi. Candela e Lupo si rivelano un rebus di difficile risoluzione per la difesa di casa e dalla panchina tutte le giocatrici chiamate in causa danno il loro contributo sia in termini realizzativi che, soprattutto, di presenza difensiva.