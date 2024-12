Collegno Basket sfida i Seagulls al Pala Figoi di Genova

La seconda giornata del girone di ritorno della Serie B Interregionale vedrà Collegno Basket scendere in campo al Pala Figoi di Genova contro i Seagulls , domani sera, domenica 8 dicembre alle ore 18:00 . Un match importante per i Lions, desiderosi di riscatto dopo la sconfitta casalinga contro Pavia.

Nell’ultima gara i ragazzi di coach Comazzi hanno disputato una buona gara complessiva, riuscendo a tenere testa alla solidità e al talento di Pavia per tre quarti. L’ultima frazione è stata fatale: solo 4 punti messi a referto dai Lions contro i 30 dei lombardi, trascinati da uno straordinario Smith. Nonostante la sconfitta, tutta la squadra ha mostrato momenti di grande intensità, illuminata anche alla prestazione eccellente di De Bartolomeo.

Anche i Seagulls arrivano da una sconfitta, maturata in trasferta contro Campus Varese. Il copione è stato simile: tre quarti equilibrati prima di cedere nel finale. Tra i protagonisti della formazione ligure, spicca Zini con una performance da 31 punti, ben oltre la sua media stagionale di 11 punti. Coach Bianchi può contare su un nucleo offensivo solido guidato da Daunys (16.1 ppp), Ferri (14.4 ppp) e Pintus (11.9 ppp), sebbene quest’ultimo sia attualmente alle prese con problemi fisici. Con un bilancio di 5 vittorie e 7 sconfitte, i Seagulls occupano la posizione immediatamente superiore ai Lions in classifica, rendendo questa sfida particolarmente significativa.

Per Collegno si prospetta una trasferta impegnativa. Sarà fondamentale affrontare la gara con determinazione, mantenendo alta la concentrazione e puntando su una difesa solida e una continuità di rendimento per tutti i 40 minuti. Appuntamento quindi fissato per domani, domenica 8 dicembre alle ore 18:00, sul parquet del Pala Figoi di Genova, sfida che rappresenta un altro banco di prova importante per testare il carattere dei Lions.