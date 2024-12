La Reale Mutua Torino ’81 Iren pareggia contro il Vela Nuoto Ancona

LA PARTITA

Inizia il match e l’Ancona si porta in vantaggio con la rete di Pantalone. I gialloblù faticano a trovare il gol e i ragazzi di Marco Risso raddoppiano con Pieroni, ma Lisica risponde presente e fa l’1-2. Si rientra in acqua per il secondo tempo di gioco e la Torino ’81 accelera: Gattarossa pareggia i conti in superiorità numerica e Costa porta in vantaggio i torinesi per la prima volta nella partita.

Al cambio vasca i ragazzi di Simone Aversa iniziano a controllare il match e dopo quattro minuti di gioco Colombo realizza la rete del 4-2 e Lisica trova il +3. La difesa dei gialloblù funziona e L’Ancona fatica a superare Matteo Aldi ed Ermondi con l’uomo in più allunga sul 6-2. Si rientra in acqua per l’ultimo tempo e i ragazzi in calottina nera provano a rientrare in partita con Mattia Milletti che fa il 6-3 e Bartolucci che trova il 6-4, ma Novara non ci sta e ristabilisce le distanze. La Torino ’81 inizia a calare e i marchigiani attaccano con Baldinelli che accorcia in superiorità numerica e Bartolucci che fa il 7-6. I gialloblù reagiscono e Gattarossa realizza il +2, ma il Vela Nuoto Ancona non molla: Pantaloni fa il -1 su tiro di rigore e all’ ultimo secondo di gioco Mattia Milletti pareggia i conti con un tiro deviato.

LE ANALISI

Il tecnico Simone Aversa al termine della sfida: «Raccogliamo un solo punto dopo aver difeso bene con intensità i primi tre tempi. Nonostante sia mancata un po’ di lucidità, siamo riusciti a creare un buon break, iniziare l'ultimo tempo in vantaggio di quattro reti e subire il pareggio all'ultimo secondo denota un po’ di superficialità. Abbiamo smesso di giocare, credendo che la partita fosse finita. Quando prendi due gol su tiri deviati dove il portiere non può nulla, ci mettiamo dentro un po' di sfortuna, ma alla lunga è stato premiato l'Ancona che non ha mollato mai».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ‘81 IREN 8

VELA NUOTO ANCONA 8

Parziali (1-2; 2-0; 3-0; 2-6)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Abate, Coccia, Maffè, Romeo, Costa 1, Ermondi 1, Gattarossa 2, Cassia, Novara 1, Colombo 1, Santosuosso, Aichino. All. Aversa

VELA NUOTO ANCONA: Fileni, Baldinelli 1, Mengoli, Pantaloni 2, Zurita I Cillero, Calesini, M. Milletti 2, Bartolucci 2, Sabatini, Pieroni 1, Firmani, Dottori. All. Risso

GLI ARBITRI: IACOVELLI - CARRER

LE NOTE: Usciti per limiti di falli Baldinelli (A) e Maffè (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Torino 3/7 + un rigore e Ancona 1/9 + un rigore. Spettatori: 200 circa.