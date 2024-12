La Bertram perde ancora una volta in casa: Treviso passa al PalaEnergica nello scontro diretto

Tortona non riesce a dare continuità al bel risultato di Milano della settimana prima, Treviso si conferma bestia nera vincendo per la quarta volta su altrettanti incontri a Casale Monferrato e supera in classifica la Bertram, agguantata a quota 10 punti ed estromessa per la prima volta in stagione dalle prime otto posizioni che porteranno alla Final Eight di Coppa Italia. La partenza incoraggiante del primo quarto, con 32 punti segnati e i 10 di vantaggio, non ha trovato riscontro nel prosieguo della sfida, dove gli ospiti, restati in scia ad un altro tentativo di allungo dei padroni di casa, hanno mostrato più reattività e concretezza, soprattutto nelle vicinanze del canestro (63% da due con 31 canestri realizzati), neutralizzando i 20 rimbalzi d’attacco di Tortona, l’unico aspetto in cui si è fatta preferire a Treviso, che ha trovato in Bowman e Olisevicius i giocatori decisivi dopo che in precedenza Paulicap e l’ex Mascolo avevano aiutato a tenere botta di fronte ai colpi soprattutto di Vital (5/9 da tre, 8 assist) e Strautins.

Assenze su entrambi i fronti, Biligha per il Derthona, confermate quelle di Harrison e Mazzola nei veneti, la Bertram inizia attaccando con fluidità, Vital, Kamagate e Strautins sono i finalizzatori degli assist di Kuhse, che strappa poi gli applausi con un disperato tuffo difensivo per salvare da un contropiede avversario, con i successivi 5 punti di fila e con l’assist per la tripla di Vital che significa primo vantaggio tortonese in doppia cifra (29-18), tenuto fino alla prima minipausa grazie alla tripla allo scadere di Weems per il 32-22 del 10’. Al rientro il copione inizia subito a cambiare, l’immediato 0-9 di Treviso neutralizza quasi tutto lo svantaggio, 32-31. Gli ospiti vanno vicino al ferro con troppa facilità, Tortona risponde con il dominio a rimbalzo d’attacco (14 nel solo primo tempo) ma i veneti corrono bene il campo, trovano la parità con un gioco da tre di Mascolo a quota 41 e cacciano poco dopo la freccia per la prima volta con due liberi di Olisevicius lanciato da una stoppata di Alston, 43-44. Alla sirena di metà gara la parità a quota 46 è il giusto bilanciamento di un periodo a testa per le due squadre.

Nella ripresa tre triple di fila di Vital e Baldasso (2) ridanno verve alla Bertram sul finale di terza frazione, insieme ad un Severini lottatore sotto il canestro avversario per presentarsi avanti all’inizio dei dieci minuti finali, 72-68. L’ala grande della nazionale italiana mette anche la tripla per aprire il quarto periodo sull’ennesimo assist di Kuhse (7 a fine partita), ma Treviso piazza un altro controbreak per non far scappare Tortona con l’8-0 rifinito dalla tripla di Olisevicius che significa nuovo sorpasso veneto, 75-76. Ma ciò che fa ancor più male alla difesa di casa è Bowman, i suoi 5 punti di fila permettono a Treviso di presentarsi allo sprint dei due minuti conclusivi con un possesso pieno di distanza, 86-89. Olisevicius dalla lunetta non imita lo 0/2 di Severini di poco prima, ma dall’86-91 a poco più di un minuto dalla fine la Bertram, aiutata da uno 0/2 a cronometro fermo anche di Mascolo, riesce comunque a costruirsi il tiro del possibile pareggio, ma dall’angolo Weems sbaglia la tripla della parità a 91 a -35”. Sul nuovo fallo sistematico Mascolo segna stavolta entrambi i liberi a 30” (88-93) e il successivo errore da oltre l’arco di Strautins può far gioire ancora una volta Treviso nella trasferta in Piemonte.

Nel prossimo turno di nuovo un appuntamento casalingo per la Bertram e ancora uno scontro diretto, sabato 14 dicembre alle ore 20:45 contro l’Umana Reyer Venezia. Ma prima, martedì sera, i bianconeri sono attesi dalla trasferta in Germania per il penultimo turno della fase a gironi della Champions League contro il Niners Chemnitz.



DICHIARAZIONI «Complimenti a Treviso, è stata molto brava a stare sempre nella partita e ad approfittare degli errori che abbiamo commesso, senza mai mollare ogni volta che abbiamo dato lo strappo. Noi, invece, come il famoso detto di un grande coach abbiamo dato una bella pedata al secchio del latte, perché abbiamo vanificato quanto fatto a Milano la settimana scorsa con una sconfitta dura da digerire», è il commento del coach bianconero Walter De Raffaele. «Temevo la nostra attitudine mentale nel saper replicare l’intensità avuta a Milano, abbiamo proposto una difesa di basso livello per tutti i 40 minuti, con errori di comunicazione, di attenzione sulle caratteristiche degli avversari, tutti segni di poca tensione mentale e consapevolezza di quanto questa partita potesse essere pericolosa. Evidentemente non sono stato bravo a trasmetterla in settimana ai giocatori. Come ho detto loro negli spogliatoi a fine gara, dobbiamo nuovamente rimboccarci le maniche. Al di là dei nostri limiti competiamo contro tutti, però ci tocca un’altra volta ricostruire ancora».

Bertram Derthona 90

Nutribullet Treviso 95

Parziali (32-22, 46-46, 72-68)



Bertram: Zerini, Vital 22, Kuhse 12, Gorham, Candi, Denegri 3, Strautins 19, Baldasso 9, Kamagate 18, Severini 4, Borasi ne, Weems 3. All. De Raffaele.

Treviso: Bowman 21, Torresani, Salvietti ne, De Marchi ne, Mascolo 16, Martin ne, Mezzanotte 4, Pellegrino, Olisevicius 25, Alston 6, Paulicap 14, Macura 9. All. Vitucci.

Arbitri: Mazzoni di Grosseto, Bettini di Bologna, Radaelli di Porto Empedocle (AG).