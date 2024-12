La Tecnoengineering Moncalieri sfida Benevento per tornare a sorridere

La Tecnoengineering Moncalieri è pronta per una nuova sfida che la attende questa sera, domenica 8 dicembre alle ore 18:00 , sul parquet del PalaEinaudi contro la Virtus Academy Benevento , gara valevole per la decima giornata del campionato Techfind Serie A2 .

Dopo la sconfitta contro la Cestistica Spezzina (69-61), che ha visto le gialloblù lottare fino alla fine, Moncalieri è pronta a riscattarsi. Nonostante la prestazione di Sammartino e Salvini, protagoniste della gara e autrici entrambe di 16 punti e la grande determinazione messa in campo, le troppe palle perse e una serata difficile al tiro hanno deciso l’esito della gara. La squadra di coach Terzolo avrà l'occasione di sfruttare il fattore campo e tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. La sfida sarà decisiva per entrambe le squadre, con le Lunette desiderose di rialzarsi dopo quattro sconfitte consecutive.

Benevento, ancora a zero vittorie in campionato e fanalino di coda della classifica, è pronta a dare battaglia per conquistare la sua prima vittoria stagionale che porti loro due punti vitali. Il roster a disposizione di coach Musco è molto giovane e tra le principali realizzatrici della squadra ci sono Toffolo (14,1 ppp) e Chiovato (11,7 ppp), entrambe fondamentali per gli equilibri del team biancoblù, con Toffolo anche in cima alle statistiche per rimbalzi e assist, e Chiovato che si distingue per la sua solidità difensiva.

Palla a due quindi prevista per questa sera, domenica 8 dicembre alle ore 18:00, al PalaEinaudi di Moncalieri per la sfida tra le Lunette di coach Terzolo e le biancoblù di coach Musco. Ingresso libero e diretta streaming sul canale YouTube Moncalieri BasketBall. Gli arbitri designati per l’incontro sono i Sig.ri Faro Silvio (Primo Arbitro) e Rosato Francesco (Secondo Arbitro).