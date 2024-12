Paffoni travolgente nella serata dei “Giochi sotto l’albero”

Pronti-via, infatti, la Fulgor comanda e sigla un 7-0 che costringe al timeout coach Corbani (13-5). Dopo l’interruzione la musica non cambia e grazie ad uno straordinario Stepanovic (saranno 30 alla fine con un complessivo +47 di valutazione) la Paffoni chiude il primo quarto avanti 26-13. Nella seconda frazione la musica non cambia: ritmi alto, tutti coinvolti in fase offensiva e massimo vantaggio toccato sull’emblematico +29, poi ritoccato sino al 52-25 della pausa lunga. Dopo l’intervallo Monferrato Basket prova a scuotersi e, toccato il -32, gioca in equilibrio rispetto alla Fulgor, che allunga le rotazioni e gestisce con intelligenza possessi e punteggio.

Nel finale spazio anche per i nostri giovanissimi, con la penetrazione al ferro di Caramelli, che scarica per Forte, pronto dall’angolo per segnare la tripla simbolo della festa rosso-verde. 93-66 per la Fulgor che ora sarà impegnata in un doppio impegno lontano dal Pala Cipir prima di Natale.

Paffoni Fulgor Basket Omegna 93

Novipiù Monferrato Basket 66

Parziali (26-13, 26-12, 28-25, 13-16)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Arsenije Stepanovic 30 (8/9, 2/3), Andris Misters 15 (3/3, 2/4), Jacopo Balanzoni 14 (5/10, 1/1), Saverio Mazzantini 9 (3/6, 1/3), Matteo Maruca 6 (3/4, 0/0), Massimiliano Ferraro 6 (3/5, 0/1), Matteo Corgnati 5 (0/1, 1/4), Francesco Paolin 4 (2/3, 0/1), Martino Forte 3 (0/0, 1/1), Diego Terenzi 1 (0/1, 0/2), Leonardo Caramelli 0 (0/0, 0/0), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0)

Novipiù Monferrato Basket: Simone Vecerina 15 (3/6, 3/4), Marco Rupil 12 (3/9, 2/3), Dalton Pepper 10 (3/4, 1/8), Jakub Wojciechowski 9 (2/8, 1/4), Umberto Stazzonelli 9 (3/8, 1/4), Pietro Basta 5 (1/4, 1/4), Francesco Guerra 4 (2/3, 0/2), Mamoudou Dia 2 (1/6, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Niccolo Martinoni 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)