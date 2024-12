Novipiù Monferrato Basket: troppa Fulgor per i rossoblù

Sconfitta netta per la Novipiù Monferrato Basket che cede il passo alla Paffoni Fulgor Basket per 93-66 . Un match condotto dai padroni di casa fin dalle prime battute. Mattatore di serata Stepanovic autore di 30 punti ma è tutto il collettivo a rendersi protagonista di una prestazione maiuscola. Per i rossoblu miglior realizzatore Vecerina con 15 punti. Prossimo impegno, domenica prossima in casa contro Agrigento.

Coach Fabio Corbani: «La partita è stata condizionata dai primi 12/15 minuti di gioco dove siamo partiti non uno, ma due passi indietro da un punto di vista difensivo e questo ha aperto a possessi facili e dato fiducia ai giocatori di Omegna. Poi diventa difficile perché quando i giocatori avversari entrano tutti in partita e sentono di poter fare canestri facili senza trovare particolari opposizioni difensive anche se ritorni ai tuoi standard abituali diventa tutto molto più complesso. Mi dispiace molto perché veniamo da quel periodo di infrasettimanali dove abbiamo prodotto grande impatto fisico e punti. Sicuramente siamo in deficit numerico, ma questo non importa perché anche a Faenza abbiamo fatto una grande partita con lo stesso gruppo di giocatori. Oggi è proprio stata una partenza sbagliata sicuramente merito anche di di Omegna perché ogni si è fatta trovare dura e noi non siamo stati duri abbastanza per contrastarli. Credo che questa sia stata la chiave della partita».

Paffoni Fulgor Basket Omegna 93

Novipiù Monferrato Basket 66

Parziali (26-13, 26-12, 28-25, 13-16)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Arsenije Stepanovic 30 (8/9, 2/3), Andris Misters 15 (3/3, 2/4), Jacopo Balanzoni 14 (5/10, 1/1), Saverio Mazzantini 9 (3/6, 1/3), Matteo Maruca 6 (3/4, 0/0), Massimiliano Ferraro 6 (3/5, 0/1), Matteo Corgnati 5 (0/1, 1/4), Francesco Paolin 4 (2/3, 0/1), Martino Forte 3 (0/0, 1/1), Diego Terenzi 1 (0/1, 0/2), Leonardo Caramelli 0 (0/0, 0/0), Gloris Tambwe 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 38 2 + 36 (Arsenije Stepanovic , Massimiliano Ferraro 10) - Assist: 22 (Andris Misters 6).

Novipiù Monferrato Basket: Simone Vecerina 15 (3/6, 3/4), Marco Rupil 12 (3/9, 2/3), Dalton Pepper 10 (3/4, 1/8), Jakub Wojciechowski 9 (2/8, 1/4), Umberto Stazzonelli 9 (3/8, 1/4), Pietro Basta 5 (1/4, 1/4), Francesco Guerra 4 (2/3, 0/2), Mamoudou Dia 2 (1/6, 0/0), Luca Ravioli 0 (0/0, 0/0), Niccolo Martinoni 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 3 / 4 - Rimbalzi: 33 9 + 24 (Mamoudou Dia 13) - Assist: 8 (Simone Vecerina 3).