Cuneo vince in casa con Macerata e risale al 4° posto

Cuneo torna a vincere e lo fa di fronte al suo pubblico caloroso nel match contro Macerata. Dopo un primo set in cui i marchigiani hanno battuto forte e creato un gap troppo ampio per essere recuperato, i cuneesi hanno preso pian piano fiducia e trovato spazi, con giocate chirurgiche. Tre punti importanti per i ragazzi di coach Battocchio che combattono a denti stretti e dal terzo set con un Giulio Pinali sugli scudi conquistano la vittoria per 3-1. L’opposto biancoblù oltre a chiudere con 19 punti personali e aggiudicarsi il titolo di Top scorer, viene anche eletto Mvp dai giornalisti presenti al Palasport di Cuneo.

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo andrà in trasferta a Pineto la prossima domenica, mentre giocherà in casa sabato 21 dicembre alle 20 contro Aversa per l’ultima giornata di andata e soprattutto Big match di Santo Stefano il 26 dicembre alle 18 contro Brescia. Entrambe le partite sono già attive in prevendita su Liveticket.it e possono essere validi regali di Natale per chi ancora non sa cosa regalare!

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Sette e Allik schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Castellano schiera: Marsili palleggio, Klapwijk opposto, Fall e Berger al centro, Valchinov e Ottaviani schiacciatori; Gabbanelli (L).

Mvp di serata Giulio Pinali, premiato da Alessandro Giraudo CEO di DoctorApp, sponsor del match day, e con 19 punti personali, è stato premiato Top Scorer by Santero.

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «Nel primo set loro hanno battuto molto forte e ci hanno messo in difficoltà; in questo campionato chi riesce a fare questo ha un bel vantaggio. Sono tre settimane che ci alleniamo veramente forte, anche se sembra strano dirlo visto che ne abbiamo perse due prima di oggi, però dobbiamo essere bravi nell’analisi di queste sconfitte».

Prossimo appuntamento, domenica 15 dicembre alle ore 18.00 in trasferta a Pineto. Diretta gratuita su VBTV e proiezione su maxischermo dal “Circolo la Fenice” a Vignolo. I biancoblù torneranno a giocare in casa sabato 21 dicembre alle ore 20.00 contro Aversa.



MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Banca Macerata Fisiomed MC 1

Parziali (17-25/25-21/25-18/25-17)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K) 2, Pinali 19, Volpato 10, Codarin 9, Sette 6, Allik 17; Cavaccini (L1); Malavasi, Brignach, Mastrangelo, Compagnoni. N.e. Oberto, Agapitòs, Chiaramello (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 49%; Attacco: 50%; Muri 13; Ace 0.

Banca Macerata Fisiomed MC: Marsili (K) 1, Klapwijk 9, Fall 7, Berger 8, Valchinov 10, Ottaviani 16; Gabbanelli (L1); Ichino 2, Ferri, Pozzebon, Cavasin 1, Sanfilippo. N.e. Palombarini (L2).

All.: Maurizio Castellano.

II All.: Federico Domizioli.

Ricezione positiva: 61%; Attacco: 39%; Muri 7; Ace 5.

Durata set: 27’, 28’, 25’, 25’.

Durata totale: 105’.

Arbitri: Antonio Mazzarà, Giuliano Venturi.