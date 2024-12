S.G. Concordia: Campionato Nazionale Silver Winter Edition

Per tutte, la classifica risulta dalla somma dei punteggi degli esercizi eseguiti. Vengono premiate le Campionesse Assolute All Around, che hanno totalizzato il massimo punteggio della loro categoria, e le Campionesse di Specialità, che hanno raggiunto il risultato più alto in una o più Specialità.

Le competizioni sono iniziate giovedì, con le gare del Livello LD.

Il primo titolo Nazionale lo ha regalato alla Concordia la più giovane delle ginnaste chivassesi, Giorgia Costa, classe 2015, che ha gareggiato nelle Allieve1, conquistando ben tre medaglie: l’oro al cerchio e il titolo di Campionessa Italiana LD A1 in questo attrezzo, l’argento All Around ed il bronzo alla palla, con una splendida tripletta che premia l’impegno e l’entusiasmo di questa giovane promessa.

Bella gara anche per l’altra giovanissima in pedana, Vittoria Capra, classe 2014, che nelle A2 si è piazzata al 5° posto alla palla, all’8° al cerchio e in 9^ posizione nella classifica generale, con dei punteggi di tutto rispetto.

Venerdì continuano le gare del Livello LD, con competizioni affollate, con classifiche dove molte ginnaste sono strette in pochi decimi di punti, in cui piazzamenti che sembrano lontani dal podio spesso ne sono distanti solo pochi centesimi.

Ed è Angelica Tramontana, Junior 3, a conquistare il bronzo alla palla con il bel punteggio di 12.500, mentre al cerchio è 7^ con 11.400.

Elena Romano, A4, è 5^ alla palla con 12.775 e 5^ al nastro con 11.975, Chiara Bonora è 5^ alle clavette con 12.400, 18^ al Cerchio con 12.500. Marta Tarasco, J1, è 15^ al cerchio con 11.925 e 18^ alla palla con 11.900. Valentina Araujo, S1, è 11^ al cerchio con 12.150 e 18^ alla palla con 11.800.

Nella giornata di sabato Martina Amedei regala un’altra “tripletta” alla Concordia, conquistando l’argento All Around nelle LC1, Junior 1, l’ oro alla palla e l’argento al nastro.

Nelle LC2, la Junior 1 Ginevra Giordana è bronzo alla fune e 10 ^ alle clavette, mentre Greta Marotta, LC2 Junior2, è 5^ al cerchio e 6^ alle clavette, a pochissimo dal podio. Lisa Roccati è 9^ alla fune LC Junior2, Beatrice Zanella è 8^ alle clavette LC2 Junior1, Mila Giordano è 24^ alle clavette LC A4.

A chiudere in bellezza ci pensa la Senior2 Sofia Crovella, che domenica conquista l’argento alle clavette nel Livello LB1.

A bordo pedana, le tecniche Martina Brosio, Marica Osti, Giulia Manusia, che hanno seguito la preparazione delle ginnaste e le hanno accompagnate in pedana.

Con questa gara si concludono gli impegni agonistici della Concordia per il 2024. In attesa di riprendere le gare da gennaio 2025, in palestra si lavora per preparare “NataleConcordia 2024”, il consueto appuntamento Natalizio della Società, in programma domenica 22 dicembre al Palalancia.