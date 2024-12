Sconfitta nel derby contro il CUS Milano per l’IVECO CUS TORINO RUGBY

Un match difficile per l’esordio casalingo in campionato delle universitarie, come ricorda coach Carbone a fine gara: «una partita molto sofferta. Abbiamo fatto fatica a giocare situazioni che solitamente affrontiamo in maniera molto più semplice ed efficace. Come avevo anticipato sapevamo che sarebbe stata una gara molto fisica che avrebbe potuto metterci in difficoltà soprattutto nei punti di incontro. Abbiamo sofferto proprio la loro fisicità. Complimenti al CUS Milano e dovremmo lavorare in settimana per affrontare la prossima partita».

Prossimo appuntamento nuovamente in casa. Domenica 15 dicembre le cussine saranno impegnate all’Albonico contro l’Unione Rugby Capitolina, kick off fissato alle 13.30.



Torino, Campo Angelo Albonico, domenica 8 dicembre 2024 ore 14,30