Collegno Basket: i Lions si impongono al Pala Fogoi di Genova

LA GARA

Collegno parte con il piede giusto, mostrando un buon equilibrio tra attacco e difesa. I Lions mettono subito pressione ai biancoblù, che faticano a trovare continuità offensiva. La difesa biancorossa è particolarmente efficace su Daunys e Pellegrino, costringendo i padroni di casa a tiri forzati. De Bartolomeo è il mattatore del primo periodo, il playmaker biancorosso mette a referto 10 punti ed il quarto si chiude sul 14-18.

Nella seconda frazione i Lions allungano fino al 21-35 di metà periodo, poi Daunys suona la carica per i Seagulls che recuperano qualche punto, ma Grillo dall’arco mantiene le distanze per Collegno (25-38). Milone si mette in evidenza con canestri importanti, mentre Obase si distingue a rimbalzo e nella metà campo difensiva. La difesa compatta dei Lions tiene i Seagulls a soli 13 punti nel quarto, permettendo a Collegno di andare negli spogliatoi con un rassicurante +11 (27-38).

La ripresa vede una reazione decisa dei biancoblù, guidati da un ispirato Daunys. Nonostante il massimo vantaggio di 18 punti raggiunto dai Lions, i liguri accorciano con un parziale positivo. Collegno vacilla per un paio di minuti, ma ritrova subito solidità grazie alla difesa e alla leadership di De Bartolomeo e capitan Tarditi, chiudendo il quarto e mantenendo invariato il distacco (42-53).

Nel periodo finale, Genova prova l’assalto con Ferri, Zini e Daunys, ma Collegno gestisce con maturità i possessi cruciali. I biancorossi rispondono colpo su colpo e mantengono il controllo del gioco, trovando canestri fondamentali da Castellino e Milone. La vittoria viene suggellata dalla difesa e dalla capacità di ribaltare anche la differenza canestri.

LE DICHIARAZIONI

Coach Comazzi: «Sono molto contento perché questa partita valeva tanto in ottica seconda fase e siamo riusciti a interpretarla molto bene dall’inizio. Siamo stati avanti per 40 minuti grazie a un atteggiamento difensivo eccellente. Nonostante una reazione attesa di Genova nel terzo quarto, siamo rimasti solidi e abbiamo trovato i canestri giusti nei momenti chiave. Abbiamo lavorato bene a rimbalzo, concedendone solo 7 offensivi rispetto ai 19 di media delle loro ultime partite. Voglio sottolineare il contributo decisivo degli Under 19: Milone miglior realizzatore con 11 punti, Bossola e Grillo determinanti, Obase importantissimo nel primo tempo, e Lo Buono essenziale in difesa. È stato anche significativo ribaltare la differenza canestri. Adesso ci aspetta una settimana impegnativa con il turno infrasettimanale, ma affrontiamo tutto con grande fiducia».

TABELLINI

Seagulls Genova 61

Collegno Basket 69

Parziali (14-18, 27-38, 42-53)

Seagulls Genova: Ferri 16, Lomtadze 6, Daunys 22, Cinalli ne, Izzo ne, Villa ne, Pellegrino 8, Pintus ne, Zini 9, Cartasegna, Migone, Mana. All. Bianchi. Ass. Salomone, Calvia.

Collegno Basket: Obase 8, Bossola 4, Milone 11, Castellino 7, Tarditi 5, Donnini ne, Quagliotto, Fracasso 7, Obakhavbaye 6, Grillo 4, Lo Buono, De Bartolomeo 17. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.