Il Gulliver Derthona lotta a Gazzada ma cede nel finale

Inizio di partita equilibrato con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il controllo, visti i diversi cambi vantaggio. Tuttavia, due liberi di Lovato permettono a Gazzada di chiudere il primo quarto in vantaggio di 3 punti (18-15). Il secondo quarto è caratterizzato da un ritmo basso e da numerosi errori al tiro. Dopo i primi quattro minuti di gioco, in cui viene segnato solamente un punto, Gazzada riesce a sbloccarsi anche dall’arco e andare negli spogliatoi sul punteggio di 26-22.

Al rientro sul parquet il Derthona reagisce, ribalta il punteggio grazie a un parziale di 10-0, firmato dai canestri di Josovic e Farias, e si porta in vantaggio sul 37-39. Nonostante la buona reazione ospite, Gazzada risponde prontamente con due canestri che riportato la partita in parità, 41-41, lo stesso punteggio con cui si va all'ultima minipausa. Nei dieci minuti conclusivi i padroni di casa della provincia varesina trovano nuova energia e, con il supporto di Pesenato, infliggono un controparziale che permette di chiudere la partita con il +8 di margine finale.

Per Tortona la nona sconfitta in tredici gare la porta al nono posto a quota 8 punti in compagnia di Collegno Basket (una gara in meno) e Don Bosco Crocetta Torino, mentre Gazzada sale in terza piazza solitaria con 16 punti.

Il prossimo impegno per il Gulliver Supermercati Derthona sarà ancora in trasferta nel turno infrasettimanale di mercoledì 11 dicembre alle ore 21 contro Collegno.

Coelsanus Basket 7 Laghi Gazzada 62

Gulliver Supermercati Derthona 54

Parziali (18-15, 26-22, 41-41)

Gazzada: Aliverti ne, Cassinerio 5, Mina 7, Tannoia 10, Pesenato 16, Veronesi, Warden 5, Dell’Acqua 1, Dagri ne, Gaye, Lovato 18, Tenconi ne. All. Bianchi.

Derthona: Fonio Fracchia ne, Fogliato 2, Lisini, Farias 15 (6/7 da due), Albertinazzi, Korlatovic 7 (3/4 da due, 5 reb), Diodati, Aprile 5, Brizzi 2, W. Bellinaso 6, Gatti 5, Josovic 12 (8 reb). All. Ansaloni, ass. Fanaletti.

Arbitri: Giudici e Di Lello.