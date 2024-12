Trionfa la Serie C del Volley Busca nella nona giornata di campionato

Grande prestazione dei ragazzi della Serie C , che vincono 3-0 il match casalingo contro Pallavolo Santhià Stamperia Alicese. Una partenza molto aggressiva della squadra ha portato alla vittoria del primo set in soli venti minuti. Un buon turno di servizio e una solida prestazione in attacco hanno permesso ai ragazzi di coach Barbiero e Tomatis di chiudere il match in tre set. L’obiettivo per la squadra buschese ora è dare continuità al volume e al modello di gioco messo in campo nella nona giornata di campionato, affrontando le prossime gare con determinazione.

Partita sottotono per le ragazze della Serie D che, in trasferta a Racconigi, cedono la vittoria alle avversarie al tie-break. Il match era iniziato con la squadra di coach Lamberti in vantaggio per 2 set a 0, ma, a causa di qualche errore di troppo, ha visto il ritorno delle avversarie nei parziali successivi. Nonostante il risultato, le ragazze buschesi portano a casa un punto importante che le mantiene in terza posizione in classifica.

Complicato il match della Serie D maschile contro la capolista Conad Montanaro, squadra retrocessa dalla Serie C la scorsa stagione. Dopo un primo set vinto agevolmente dagli avversari, i ragazzi di coach Tassone sono riusciti a reagire, mantenendo il ritmo fino agli ultimi punti, quando la squadra ospite, con maggiore esperienza, ha accelerato e concluso la partita con un 3-0.

La decima giornata vedrà ancora le compagini maschili in casa al Palazzetto di Busca. La Serie D alle ore 17.30 sfiderà Villanova Volley Bressano Mobili, mentre la Serie C scenderà in campo alle ore 20.30 contro la capolista VBC Mondovì.

Le ragazze della Serie D, di nuovo impegnate in trasferta, giocheranno ad Alba contro le padrone di casa del L’alba Volley a partire dalle ore 18.00.

Risultati nona giornata



Serie C Maschile

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 3

Pallavolo Santhià Stamperia Alicese 0

Parziali (25-12/25-22/25-21)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Marino 3, Mapelli 22, Barberio 8, Bertone 9, Bellanti 10, Giraudo F. 13; Girardi (L1); Arnaudo, Pellegrino. N.e. Bettahi, Colasanti, Mastantuoni, Merola (L2).

All.: Mario Barbiero

All.: Daniele Tomatis

Ricezione positiva: 60%; Attacco: 48%; Muri: 11; Ace: 8.

Serie D Femminile

RS Volley Racconigi 3

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 2

Parziali (20-25/25-27/25-22/26-24/15-9)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: De Carlini, Viglietti, Giraudo, Martinasso, Cassini, Garello; Cavallo (L1); Berardi, Bertaina, Cirla, Ichino, Re, Bonardello (L2).

I All.: Massimo Lamberti

II All.: Lorenzo Lamberti

Serie D Maschile

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca 0

Conad Montanaro 3

Parziali (15-25/20-25/23-25)

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca: Bettahi 2, Ballari 12, Masoero, Rosati 4, Baldi 14, Sgura; Drocco (L1); Chiapella, Grandis 2, Massa (L2). N.e. Giraudo A.

All.: Gianpiero Tassone

All.: Mario Barbiero

Ricezione positiva: 37%; Attacco: 37%; Muri: 3.