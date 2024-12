Alla Cittadella dello Sport via al corso di Baskin per creare una squadra del Derthona

Il progetto EuroHoop 4All 2.0 ha portato lo scorso settembre all’organizzazione del “1° Torneo Internazionale di Baskin” voluto a Tortona dal Derthona Basket in collaborazione con l’Associazione Baskin, per divulgare e sostenere il principio dello “sport per tutti”, aumentare la partecipazione delle persone alla pratica sportiva e prestare particolare attenzione all’inclusione sociale delle persone con disabilità

