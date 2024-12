BEA Chieri - Serie C Interregionale: La trasferta dei Leopardi a Biella

Sabato 7 dicembre si è giocata la decima giornata di andata del campionato di Serie C Interregionale . I Leopardi sono stati ospiti di Biella Next per una partita a due facce. In un primo tempo molto equilibrato, la squadra di coach Conti tiene botta, mentre nel secondo Biella scala una marcia e riesce a scappare, costringendo i Leopardi a inseguire.

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti schiera Gatti, Amadu, Galliera Ricci, Stiffi e Drame. Coach Danna risponde con Sartore, Aimone, Squizzato, Doneda e Cena. Primo periodo molto equilibrato: dopo un primo vantaggio chierese, con la tripla di Marco Stiffi, Biella rimette la faccia avanti andando sul 9 a 5. I chieresi rimangono in partita e rispondono, costringendo il coach locale al timeout. Sul finire della prima decina, è la squadra ospite a chiudere in vantaggio. Secondo periodo che vede la prima reazione di Biella, che parte male con le percentuali al tiro e vede BEA prendere un leggero vantaggio. Dopo il timeout, i biellesi riescono a reagire, chiudendo il primo tempo in vantaggio di 4 lunghezze.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, la squadra di coach Conti sembra aver perso il lume: Biella accelera il ritmo, alzando l’intensità difensiva e trovando dei tiri semplici, che gli permettono di allungare fino al +25 della fine del periodo. Nell’ultima decina i ragazzi di coach Conti continuano a litigare con il ferro, ma l’intensità difensiva è più elevata e BEA riesce a dar vita a un quarto periodo più equilibrato, che però non permette di pensare a una rimonta.

IL COMMENTO

«Dobbiamo imparare a reagire ai break negativi più velocemente, senza renderli passivi impossibili da recuperare – commenta coach Franz Conti – Detto questo si va avanti senza drammi, senza più fare valutazioni settimanali ma con l’obiettivo di arrivare nella miglior condizione nella parte finale di stagione».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Prima di due partite consecutive in casa per i Leopardi. Al PalaEinaudi domenica 15 dicembre arriva la prima della classe Varese Academy. Appuntamento alle ore 18:00.

BIELLA NEXT 82

BEA CHIERI 58

Parziali (17-18, 34-30, 65-40)

BIELLA: Aimone 6, Dalla Mora, Squizzato 7, Campasso, Carlino, Rossi 11, Cena 12, Badiane 1, Doneda 12, Bamba 15, Sartore 18. All. Danna

BEA: Stiffi 11, Galliera Ricci 11, Drame 10, Musto 6, Gatti 6, Moris 4, Okoro 4, Amadue 4, Ruà 3, Viggiano. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta