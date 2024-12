Basket Torino presenta il "Christmas Pack", il miniabbonamento disponibile ora

Anche durante le feste si tifa per i colori gialloblù! Da questo momento è in vendita il "Christmas Pack", il miniabbonamento per le due partite casalinghe della Reale Mutua Basket Torino che si disputeranno nel periodo natalizio

