BEA Chieri: U13 Femminile premiata alla Festa del Basket Piemontese

Lunedì 9 dicembre, le Leoparde dell’ Under 13 Femminile 2023-2024 sono state premiate durante la Festa del Basket Piemontese per la vittoria del campionato della loro categoria nella stagione 2023-2024. Durante la cerimonia a Valenza (Al), hanno ritirato il loro riconoscimento da parte del comitato federale piemontese.

La stagione

Allenate da coach Francesco Ucci, coach Luca Lafiosca e coach Erika Gribaudo (dirigente Roberto Sangiorgi) , le ragazze dell’Under 13 Femminile hanno scritto una pagina storica per la pallacanestro chierese, conquistando il primo titolo regionale femminile per BEA Chieri. Sono Chiara Ferrone, Maya Sangiorgi, Elena Giardiello, Elena Mosso, Sofia Cammareri, Rebecca Savio, Gemma Bernardinello, Anna Di Dedda, Sara Santoro, Valeria Alessandria, Caterina Della Croce, Ilaria Curiale, Violante Giangualano e Matilda Gabriele.

Al termine di una stagione di tutte vittorie e un’unica sconfitta, le Leoparde hanno coronato l’annata durante le Final Four di giugno, al Pala Einaudi di Moncalieri. Qui, prima hanno regolato Basket Nole in semifinale, poi hanno superato Basket Venaria nella finalissima per il primo posto.

Nella stagione sportiva iniziata a settembre, il gruppo prosegue il proprio percorso di crescita allenato da Coach Francesco Corrado e Coach Giulia Diotti.

Orgoglio e ambizioni

«Siamo molto orgogliosi che il nostro Progetto cresca con risultati così importanti anche nel settore femminile – commentano il DS Stefano Piccionne e il GM Salvatore Morena – È un traguardo importante non solo per noi, ma per tutto il territorio, e al tempo stesso è un punto di partenza: continueremo a investire anche nel settore femminile, come stiamo facendo già in questa stagione, per consolidare sempre di più le nostre proposte e alzare l’asticella. Il nostro lavoro coniuga inclusione ed eccellenza, come dimostrano gli ottimi risultati della partnership con Libertas Moncalieri e il coinvolgimento di alcune atlete della scuola dei Leopardi nei massimi campionati nazionali femminili».