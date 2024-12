Alfieri Christmas Party: Il moto club Alfieri ha celebrato la fine della stagione sportiva

Sabato sera è andato in scena presso Cuochì di Montemarzo (Asti) l’Alfieri Christmas Party, l’evento di fine stagione targato moto club Alfieri. Staff, piloti e amici si sono ritrovati per ricordare l'intensa stagione sportiva e celebrare i risultati ottenuti in pista, davanti a ottimi piatti e accompagnati dalle note musicali dell'amica Daniela

