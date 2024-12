Serie B Femminile: Pasta lotta fino in fondo, ma vince Torino

LA GARA

Alla palla a due coach Cagnazzi schiera Isoardi, Ciuffardi, Parlani, Minarelli ed Ercole. Coach Lanzano risponde con Ravinetto, Giordano, Albano, Gregori e Stejskalova. Partono meglio le ospiti, con Albano e Stejskalova subito sugli scudi a piazzare il primo parziale di 0-10, chiuso da capitan Ercole che sblocca la fase offensiva locale che era partita bene ma contratta in fase di concretizzazione. In apertura di seconda frazione, Iagulli segna il libero del -5 (sul 12-17) prima che la coppia torinese si rimetta in moto per provare un nuovo allungo a cui le rivaltesi provano a resistere. Solo la tripla sulla sirena di Ramasso concede la doppia cifra di vantaggio alle ospiti all’intervallo lungo.

La seconda metà di gara si apre subito con un parziale ospite che porta al massimo vantaggio sul +22 (23-45). Dopo il time-out di coach Cagnazzi arriva la scossa, prima il canestro di Ciuffardi in uscita dal time-out e poi le triple di Minarelli riportano le Grifone in singola cifra di svantaggio sul 37-46 prima che due canestri di classe cristallina di Stejskalova portassero nuovamente le linci a +13 all’ultimo mini riposo. Ultima decina che vede salire in cattedra le sorelle Moisa che provano a dare un’ultima scossa alla partita riportando le gialloblù a -8 sul 61-69 ma nel frenetico finale le ospiti si confermano come unica squadra imbattuta del Girone Ovest. Termina con il punteggio di 62-71.

IL COMMENTO

Coach Cagnazzi: «Abbiamo giocato un’ottima partita contro una squadra costruita apposta per vincere questo campionato. Le ragazze sono state brave nel giocare serene e senza alcun timore nei confronti delle avversarie. Nonostante la sconfitta finale sono contento di come ha reagito la squadra dopo l’ultima prestazione che non era stata all’altezza di ciò che siamo».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il prossimo impegno per le ragazze di coach Cagnazzi sarà contro Granda College Cuneo sabato 14 Dicembre alle 21.00 al Palasport SportArea di Cuneo.

POLISPORTIVA PASTA 62

PALLACANESTRO TORINO 71

Parziali (11-17; 21-35; 39-52)

PASTA: Isoardi 9, Moisa B. 13, Parlani, Iagulli 1, Minarelli 8, Prezzi 7, Moisa A. 6, Uggè, Ercole 16, Ciuffardi 2. All. Cagnazzi; Ass. Di Martino; Prep. Pilan.

TORINO: Albano 19, Stejskalova 19, Giordano 4, Lepore 2, Bertoglio, Ramasso 4, Crocetta 4, Gregori 5, Miele 2, Ricci 3, Ravinetto 7, Carfora 2. All. Lanzano.