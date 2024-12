GRANTORINO, successo in rimonta contro Crocetta

Nel decimo turno di campionato Under 19 Eccellenza, GRANTORINO Basketball Draft ha conquistato una vittoria preziosa in trasferta contro Don Bosco Crocetta, imponendosi per 88-83 al termine di una sfida combattuta e ricca di colpi di scena

11 . 12 . 2024 20:26 2 min