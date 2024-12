Sci Club Sauze D'Oulx: apertura di stagione speciale

Per lo Sci Club Sauze d’Oulx le celebrazioni per l’inizio della nuova stagione invernale non si sono esaurite durante lo scorso weekend. Dopo aver inaugurato il nuovo anno agonistico davanti alla sede della società, con il coinvolgimento degli atleti, soprattutto dei più piccoli, la festa si è trasferita in città con l’iniziativa “Grand Opening 2024”.

Lo Sci Club ha organizzato, in collaborazione con Fandango e il cinema Reposi, la proiezione in esclusiva per i soci, del docufilm “La Valanga Azzurra” di Giovanni Veronesi, dedicato alla mitica squadra italiana di sci alpino che dominò negli anni Settanta, conquistando ben 5 Coppe del Mondo assolute consecutive.

«Un film davvero interessante e, piacevole – ha commentato Barbara Merlin, Presidente dello Sci Club – anche perché Veronesi ha saputo tramettere emozioni e sentimenti prendendo persone reali e facendole diventare dei veri personaggi da film per una narrazione divertente della storia di quella squadra. Ecco perché abbiamo pensato di iniziare la nuova stagione con quella che credo posso essere una vera lezione di educazione sportiva».

Alla festa non poteva mancare uno dei grandi protagonisti del film, quello che nel film è definito come «lo sciatore dalla chioma ondeggiante che scendeva spaccando tutti i paletti», ovvero Piero Gros, Presidente Onorario del nostro sodalizio sportivo.

«Sono contento di essere qui questa sera a parlare ai ragazzi di questo film – ha commentato Gros dopo la proiezione – perché oltre a essere stata una bella esperienza, dove ognuno di noi raccontava senza sapere che cosa avevano detto gli altri, il film ha messo in evidenza i sacrifici, le emozioni ed anche storie inedite che abbiamo vissuto in quegli anni. Storie di vita, consapevoli della crudeltà dello sport. Proprio per questo voglio dire ai nostri ragazzi che trovino il modo di conservare tutto gli attimi della loro vita. Perché la vita è un sogno e va sempre alimentato».

La serata è stata anche l’occasione per consegnare a Giuliano Vitton, uno degli storici allenatori del nostro Sci Club, per ringraziarlo della passione con cui ogni anno continua a essere fonte d’ispirazione per tutti, ma soprattutto dei piccoli atleti che continuano ad avvicinarsi allo sci.