Collegno Basket: non bastano Castellino e Obakhavbaye, i Lions cadono contro Derthona

LA GARA

Starting five per Collegno con capitan Tarditi, De Bartolomeo, Fracasso, Quagliotto e Obakhavbaye. Derthona risponde con Josovic, Farias, Aprile, Bellinaso e Korlatovic.

Avvio contratto per entrambe le squadre, con ritmi bassi e molti errori al tiro. I Lions rompono l’equilibrio grazie a Fracasso e capitan Tarditi, che con una penetrazione ed una tripla regalano il primo vantaggio ai biancorossi (5-3). Derthona risponde dall’arco con Gatti e Brizzi, mantenendo il punteggio in equilibrio. Il quarto si chiude in perfetta parità sul 13-13.

La seconda frazione si apre con lo show di Castellino che prima taglia in due la difesa degli ospiti e poi infila due triple glaciali costringendo coach Ansaloni al timeout sul 23-16 a 7:07 dalla pausa lunga. Derthona esce galvanizzata dal minuto di sospensione, Gatti dalla lunetta e Diodati in contropiede mantengono il contatto con i Lions e coach Comazzi ferma il tempo (23-20). I Lions pasticciano un po’ e gli ospiti trovano il primo vantaggio della partita con Gatti (23-24). Aprile allunga per i suoi sfruttando tutti i passaggi in lunetta ed il parziale di 12-0 è servito (23-28). Obase dopo avere subito fallo mette a referto i suoi primi due punti e Collegno riparte. Aprile non sbaglia più e Derthona prova a scappare (25-32). Negli ultimi due minuti i biancorossi sono confusi e gli ospiti ne approfittano con Josovic, trovando il massimo vantaggio (25-35). Castellino non ci sta e per due volte infila dall’arco le triple che riavvicinano Collegno. Il quarto si chiude con il canestro di Diodati che fissa il punteggio sul 31-38.

La ripresa vede i Lions cercare di ricucire lo strappo. Derthona, però, si affida a Farias, che mantiene gli ospiti avanti, ma De Bartolomeo risponde subito iscrivendosi a referto con il gioco da tre punti (37-44). Tarditi e Milone provano a suonare la carica, mentre Castellino continua a essere una certezza in attacco. Il parziale si chiude sul 43-49, con Collegno ancora costretto a inseguire.

Nell’ultima frazione i Lions sono decisi a provarci fino in fondo, ma le triple di Diodati e Bellinaso portano i bianconeri sul +11. Fracasso e Obakhavbaye danno la scossa a Collegno e guidano la rimonta. Due ottime difese di Collegno (stoppata di Obakhavbaye e fallo in attacco subito da Castellino) permettono ai Lions di arrivare ad un solo possesso con i due punti di Obakhavbaye nel pitturato (53-56). La panchina bianconera ferma il gioco a 3:59 dal termine per riordinare le idee. Al rientro, Castellino subisce un colpo al volto e necessita di cure mediche, ma ancora Obakhavbaye porta i Lions sul -1 (55-56). Nel momento migliore di Collegno, la freddezza di Josovic e Gatti da 8 metri consente a Derthona di riprendere il controllo. Nonostante un’ultima tripla di Castellino, i bianconeri gestiscono bene gli ultimi possessi e chiudono il match sul 60-64.

TABELLINI

Collegno Basket 60

Gulliver Derthona Basketball Lab 64

Parziali (13-13, 31-38, 43-49)

Collegno Basket: Obase 3, Milone 5, Castellino 25, Tarditi 5, Donnini, Quagliotto, Fracasso 7, Obakhavbaye 10, Grillo, Ferrero ne, De Bartolomeo 5, Bossola. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Gulliver Derthona Basketball Lab: Fogliato ne, Lisini, Farias 12, Borasi, Korlatovic 3, Diodati 9, Aprile 9, Brizzi 9, Bellinaso 3, Gatti 10, Di Meo 2, Josovic 7. All. Ansaloni. Ass. Fanaletti, Censurini.