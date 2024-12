Gulliver Derthona espugna il PalaCollegno e conquista due punti cruciali

La squadra bianconera raggiunge quota 10 punti nella Division A della Conference Nord-Ovest, agganciando all’ottavo posto la stessa Collegno e la Seagulls Genova, quest'ultima con una partita in meno.

La partita inizia in perfetto equilibrio, con entrambe le squadre che segnano senza riuscire a prendere il controllo del punteggio, con il primo quarto che si conclude sul 13 pari. Nel secondo periodo Collegno prova a imporsi grazie all'ottima prestazione di Castellino, riuscendo a prendere il vantaggio. Tuttavia, il Gulliver Derthona reagisce con un parziale di 12-0, ribaltando il punteggio e andando negli spogliatoi in vantaggio 38-31.