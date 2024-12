Torino 2025: la Fiaccola dei FISU World University Games è arrivata a Torre Pellice

Tra i tedofori incaricati di portare la “Guarini” erano presenti anche numerosi atleti, tra cui l’ex atleta olimpica Debora Montanari, per il “team hockey” Elisa Cerini, Mattia Gay, Luca Frigo e Matteo Bellora, Elisa Ribetto per Special Olympics, e la calciatrice della Juventus Prima squadra e della Nazionale Italiana Barbara Bonansea.

La Fiaccola proseguirà il suo viaggio toccando tutti i Comuni ospitanti i FISU World University Games, passando per gli impianti di gara.

17 dicembre: Pragelato

20 dicembre: Sestriere

29 dicembre: Bardonecchia

La Fiaccola farà il suo ritorno a Torino il 13 gennaio 2025 in occasione della Cerimonia di Inaugurazione che darà l’inizio dei XXXII FISU World University Games.

Sono in vendita i biglietti per assistere alle Cerimonia di Apertura (il 13 gennaio all’Inalpi Arena), per le gare di short track e di pattinaggio di figura presso il Palavela, per le gare di curling, di ice hockey al PalaTazzoli e per il Gala di Pattinaggio di Figura (il 19 gennaio presso il Palavela) cliccando su questo link.