La Tecnoengineering Moncalieri affronta la corazzata Polisportiva Galli

Le ragazze di coach Terzolo arrivano a questa trasferta con il morale alto, grazie alla vittoria convincente contro la Virtus Academy Benevento. Un successo costruito su un terzo quarto esplosivo e una prestazione corale di grande solidità, con il reparto lunghe in evidenza: la giovanissima Obaseki ha brillato con una prova da MVP, supportata nei momenti chiave da Salvini e Ngamene. Determinante anche l’apporto di Mitreva, precisa nel tiro e capace di sbloccare situazioni offensive complesse. Per espugnare il Pala Galli, le Lunette dovranno giocare con intensità dal primo all’ultimo minuto, mantenendo alta la concentrazione e puntando su una gara equilibrata. Coach Terzolo e il suo staff stanno lavorando per trasmettere questi concetti a un gruppo giovane, ma determinato.

Dall’altra parte, la Polisportiva Galli, reduce da nove vittorie consecutive che l’hanno consacrata in vetta al Girone A, arriva alla sfida con il desiderio di riscatto dopo l’inattesa sconfitta sul parquet di Selargius. Le ragazze di coach Garcia, nonostante una prestazione opaca nell’ultima uscita, restano una corazzata, con un roster profondo e ricco di talento. Conde (12.5 ppp), Rossini (12.3) e Mioni (11.1) sono le principali minacce offensive, supportate da Cruz, Amatori e Stroscio, capaci di contribuire in modo significativo in ogni situazione di gioco.

Sfida molto complessa per Moncalieri che è chiamata a confermare i progressi mostrati contro Benevento per competere contro una squadra strutturata e ambiziosa come la Polisportiva Galli. Palla a due fissata per le ore 21 di sabato 14 dicembre al Pala Galli. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Forni Maria Giulia (Primo Arbitro) e Foschini Mattia (Secondo Arbitro).