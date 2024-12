Collegno Basket: i Lions cercano punti preziosi contro Campus Varese

Collegno Basket si prepara a scendere in campo per la quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale . Domani, sabato 14 dicembre , i biancorossi affronteranno Campus Varese in trasferta alle ore 18 alla Enerxenia Arena di Masnago (VA), in una partita fondamentale per entrambe le formazioni.

I Lions arrivano dalla sconfitta casalinga al PalaCollegno contro il Gulliver Derthona Basketball Lab, un match equilibrato deciso solo negli ultimi possessi. Nonostante una buona prova corale e le ottime prestazioni di Castellino e Obakhavbaye, la squadra di coach Comazzi ha pagato la stanchezza accumulata nell’ultimo periodo e dopo la vittoriosa trasferta contro i Seagulls.

Dall'altra parte, Campus Varese arriva a questo incontro con una sconfitta interna contro la capolista Oleggio Magic Basket. Con un record di 7 vittorie e 6 sconfitte in campionato, oltre a una gara ancora da recuperare contro Crocetta, i lombardi hanno mostrato solidità ma non sono riusciti a colmare il divario creato dagli Squali nella seconda frazione di gioco. Il roster di coach Roncari può contare su un leader indiscusso come Assui (24.5 ppp), supportato da Tapparo (12.3), Villa (12.3), Prato (10.8) e Kouassi (8.4), giocatori capaci di fare la differenza nelle diverse fasi del match.

Il precedente confronto stagionale tra le due squadre ha visto Collegno imporsi nel finale grazie alla coppia Fracasso-Castellino, decisiva nell’ultimo quarto. Per ripetere il successo, i Lions dovranno arginare la fisicità di Assui e limitare le iniziative di Tapparo e Villa, entrambi temibili dal perimetro. La sfida di domani vedrà Collegno cercare riscatto dopo l’ultima sconfitta, mentre Campus Varese punterà a difendere il fattore campo per rimanere in scia playoff.

Appuntamento fissato per domani alle ore 18 alla Enerxenia Arena di Masnago (VA), sotto la direzione di gara degli arbitri Giuliano Molteni e Luca Martinetti.