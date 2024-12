Gulliver Derthona vince lo scontro diretto con i Seagulls Genova e ribalta l'andata

Il successo consente al Derthona di salire a 12 punti in classifica, alimentando così le speranze di salvezza diretta visto che va ad agguantare Gallarate al settimo posto (con una partita in più) lasciandosi dietro a 10 gli stessi genovesi, Don Bosco Crocetta Torino e Collegno, in attesa del completamento del turno.

Partenza in salita per i Leoni, che subiscono un parziale di 1-10 nei primi 5 minuti di gioco. I padroni di casa non si fanno tuttavia intimidire, mettono a segno un controbreak immediato andando in vantaggio per chiudere il primo periodo sul 18-17.

Nel secondo quarto il Gulliver prende il controllo della partita, tre triple consecutive permettono di allungare e gestire il vantaggio. Nonostante la reazione di Genova, che riduce il gap grazie al fallo con canestro di Lomtadze (34-31), le bombe di Josovic e un canestro di Aprile sulla sirena di fine periodo portano i bianconeri al riposo sul + 11 (44-33).

Al ritorno dagli spogliatoi la squadra allenata da Luca Ansaloni continua a gestire il margine acquisito nella prima parte di gara, inducendo i liguri ad un time-out obbligatorio. I Seagulls reagiscono bene in uscita dalla sospensione, trascinati dalla buona prestazione di Zini riescono a pareggiare la partita a quota 54 a fine terzo quarto.

Ultimo periodo molto equilibrato, gli ospiti che prendono il comando per qualche minuto ma il Derthona ribalta subito il punteggio, gestendolo poi per tutto il tempo rimanente. La squadra bianconera batte così i Seagulls per 71-65 siglando la seconda vittoria consecutiva in campionato.