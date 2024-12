IVECO CUS Torino Rugby femminile: domani arriva la Capitolina

Quinta giornata del campionato di Serie A Élite per l’ IVECO CUS Torino Rugby femminile , dei coach Alberto Carbone, Roberto Modonutto e Gianmarco Perrone, che domenica 15 dicembre giocherà nuovamente in casa contro l’ Unione Rugby Capitolina .

Queste le parole della capitana Alessia Gronda: «Solitamente contro Capitolina riusciamo a dominare nel momento in cui abbiamo sotto controllo la partita per 80 minuti, se diamo loro anche poco spazio ci mettono in difficoltà. Stiamo lavorando tanto e con qualità, sia con le ragazze che con lo staff, quindi sono certa che i frutti di quello che stiamo facendo si vedranno».

Kick off fissato alle ore 13.30. Dirige l’incontro Nicola Catalfamo di Torino.

FORMAZIONE IVECO CUS TORINO RUGBY

La probabile formazione 15-1: Sarasso; Bruno, Sacchi, Luoni, Pantaleoni; Gronda (C), Toeschi; De Robertis, Comazzi, Parodi; Epifani, Cagnotto; Zini, Tognoni, Reverso.

A disposizione 16-23: Hu, Dambros Da Silva, Repetto, Zoboli, Ponzio, Catulo, Morchio, Piovano. All. Carbone.