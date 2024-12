La Reale Mutua Torino ’81 ritrova i tre punti e vince contro il Mobilpesca Lavagna

LA PARTITA Inizia il match e la Torino ’81 si porta subito in vantaggio con il rigore realizzato da Novara , ma i padroni di casa non ci stanno e pareggiano con Tabbiani. Poca precisione da parte delle due compagini che faticano a trovare il gol concludendo il primo tempo di gioco sull’ 1-1. Si rientra in acqua e il Lavagna segna il 2-1 su rigore con Tabbiani, ma i ragazzi di Simone Aversa pareggiano con il tap-in sottoporta di Ermondi e con Novara che fa il 2-3 in superiorità numerica . I liguri non mollano e accorciano le distanze con Magistrini, ma i gialloblù si riportano sul +1 con Colombo.

Al cambio vasca la Torino ’81 si porta sul 3-5 con la controfuga di Gattarossa, ma il Lavagna accorcia le distanze con la rete con l’uomo in più di Gandini e pareggia i conti con Luce. I gialloblù reagiscono, schiacciano il piede sull’acceleratore e vanno sul 5-8 con le reti di Novara, Ermondi e Lisica in superiorità numerica. I ragazzi di Martini provano a rientrare in partita con C. Vario che trova il 6-8. Si rientra in acqua per l’ultimo tempo di gioco e il Lavagna si porta sul -1 con il gol di Luce, ma la Torino ’81 si riporta a distanza di sicurezza con il rigore trasformato da Lisica. A un minuto e mezzo alla fine del match Abate realizza il +3 in superiorità numerica e Luce fa l’8-10 che chiude la partita.

LE ANALISI

Il tecnico gialloblù Simone Aversa al termine del match: «Vittoria meritata, ma soffertissima in un campo sempre ostico. Non abbiamo espresso un buon gioco, in generale tutti un po’ sottotono e una bassa percentuale in superiorità numerica. Però faccio i complimenti ai ragazzi per aver tenuto i nervi saldi, concretizzando le occasioni nel momento topico della partita creando il break decisivo e difendendo con ordine ai tentativi di rimonta del Lavagna.

IL TABELLINO

MOBILPESCA LAVAGNA 8

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 10

Parziali (1-1; 2-3; 3-4; 2-2)

MOBILPESCA LAVAGNA: Gabutti, Catlin, Gandini 1, Barabino, Capodieci, P. Vario, Tabbiani 2, Mangiante, Luce 3, Pianezza, Botto, Magistrini 1, Rossi, C. Vario 1. All. Martini

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Abate 1, De Luca, Maffè, Cigolini, Costa, Ermondi 2, Gattarossa 1, Cassia, Novara 3, Colombo 1, Santosuosso, Aichino. All. Aversa.

GLI ARBITRI: GIACCHINI - BARETTA

LE NOTE: Usciti per limite di falli Barabino (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Mobilpesca Lavagna 2/6 + un rigore e Reale Mutua Torino ’81 Iren 5/13 + 2 rigori.