La S. Bernardo Campus supera Savigliano e la aggancia in vetta!

Si parte con un primo periodo che vede la formazione viaggiante provare ad allungare, ma con i locali aggrappati a -2 dopo dieci minuti. Lo spiccato agonismo e i tanti contatti non aiutano le due squadre ad avere altissime percentuali nel tiro ravvicinato, ma nessuna delle due fa un passo indietro e la gara è aperta e godibile. Campus riesce con un guizzo a rimettere il naso avanti e alla pausa conduce di misura: 41-39.

Nella ripresa Savigliano torna a concretizzare meglio e, soprattutto, a limitare le bocche da fuoco avversarie. Così, i ragazzi di coach Siclari prendono nuovamente il comando ed allungano fino ai pressi della doppia cifra di vantaggio. Ancora una volta, come successo spesso fin qui in stagione, la S. Bernardo non molla. Sakellariou non ci sta e riporta i suoi a contatto (61-61). Lo stesso Sakellariou in penetrazione da sinistra va al vetro per appoggiare il sorpasso, poi si prosegue con alterni vantaggi fino alla fine. Ad un paio di minuti dal termine Campus si porta sul 70-67, ma Savigliano ribalta tutto in un amen: 72-73 a 36 secondi dal termine. Si ribalta il fronte e Ciocca subisce fallo con 16 secondi rimasti sul cronometro. Il 2/2 dalla lunetta ridà il vantaggio ai suoi, poi di là Savigliano sbaglia e Sakellariou dalla lunetta chiude i giochi: vince la S. Bernardo Campus 76-73!

I ragazzi di coach Jacomuzzi infliggono così il primo stop stagionale alla capolista e la agganciano in testa al campionato. La stagione è ancora lunga e c’è ancora una sfida da giocare (trasferta a Genova sabato prossimo), ma Campus saluta i propri tifosi chiudendo al meglio l’ultimo impegno in casa del 2024.

S.Bernardo Campus 76

Amatori Savigliano 73

Parziali (18-20, 23-19, 15-21, 20-13)

S.Bernardo Campus: Coti Zelati 11, Di Cola 2, Gandolfo ne, Gustin ne, Feliciangeli 14, Varallo 3, Sakellariou 22, Lanfranconi ne, Zola 4, Ceretti 3, Ciocca 17.

Amatori Savigliano: Romerio 5, Carena ne, Bonatti 16, Agbogan 6, Abrate 14, Lamia 5, Corradini, Giorsino, Amateis ne, Giraudo, Gioda 17.