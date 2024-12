Tecnoengineering Moncalieri: le Lunette si arrendono alla capolista

La Tecnoengineering Moncalieri esce sconfitta dal Pala Galli di San Giovanni Valdarno con il punteggio di 82-65, al termine di una gara in cui le padrone di casa hanno mostrato tutto il loro valore. Nonostante l'impegno e una buona reazione nel terzo quarto, le gialloblù non sono riuscite a colmare il divario accumulato nella prima metà della partita. La reazione mostrata nel secondo tempo rappresenta un buon segnale per lo staff di coach Terzolo, in vista dei prossimi impegni. Per la Polisportiva Galli, spiccano le prestazioni di Rossini (17 punti), Conde Duran (16 punti e 14 rimbalzi) e Degiovanni (16 punti), mentre per Moncalieri le migliori realizzatrici sono Sammartino (16 punti e 6 rimbalzi), Mitreva (12 punti) e Obaseki (10 punti).