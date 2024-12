Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Così la Wash4Green Pinerolo supera l’ostacolo Smi Roma Volley

I tre punti conquistati sono oro per la squadra capitanata da Yasmina Akrari che chiude quindi la prima fase del campionato a quota 15 punti. Sorokaite è la Mvp del match, una prestazione super per la schiacciatrice di Pinerolo (16 punti), bene anche Smarzek che nonostante qualche linea di febbre scende in campo determinata chiudendo da top scorer con 18 punti. Tra le capitoline la migliore è Adelusi, entrata dalla panchina a metà del primo set ha chiuso la gara con 15 punti.

LA PARTITA

1 SET | Bene Pinerolo subito avanti 4-0 con Smarzek in attacco. Ciarrocchi firma il primo punto della formazione ospite. Due attacchi di Sylves tengono le padrone di casa con la testa avanti (7-3) poi è Perinelli al servizio a mettere a segno il break del +6 (11-5). Cuccarini chiama il primo time out. Roma accorcia con Rotar e Salas in attacco (13-11) ma Sorokaite dai nove metri rimette le distanze (18-11). La Wash4Green ingrana la quinta e senza difficoltà chiude 25-15.

2 SET | Avvio equilibrato, ace di Sorokaite poi muro di Costantini su Smarzek per il 3 pari. Akrari e compagne spezzano l’equilibrio grazie all’ottimo turno di Perinelli dai nove metri poi alcuni errori delle capitoline regalano il +8 (14-6). Roma si rimette in corsa, Salas in pipe e Schoelzel in fast accorciano (16-13) ma Sorokaite riporta palla nella propria metà campo e Smarzek ferma Melli per il 18-13. Il pallonetto di Salas tiene Roma in scia, Ciarrocchi approfitta di una palla a filo rete per siglare il -2 (21-19). Marchiaro ferma il gioco. La Wash4Green si difende con le unghie e con i denti, è Sorokaite a mettere a terra il pallone del set point. Chiude Smarzek con una pipe imprendibile (25-23).

3 SET | Testa a testa nella prima parte del terzo parziale (4-4). La Wash4Green mette la testa avanti con una grande Sorokaite in attacco ben supportata da Akrari e Smarzek (10-6). Anche al servizio la banda biancoblu detta legge facilitando il lavoro in prima linea. Pinerolo raggiunge il massimo vantaggio sul 17-7. Le capitoline non mollano, infilano un break di sette punti rimettendosi in corsa (17-14). Il muro di Sylves su Salas difende il vantaggio poi è Sorokaite a chiudere i conti 25-18.

SALA STAMPA

Indre Sorokaite Mvp (Wash4Green Pinerolo): «Oggi c’è da sorridere e godersela perché sono tre punti d’oro che servono alla classifica. La squadra a tratti ha espresso un gioco davvero di alto livello. Abbiamo lavorato davvero tanto, siamo in crescita e oggi ci godiamo questa partita quasi perfetta».

Veronica Costantini (Smi Roma Volley): «Sicuramente Pinerolo ha giocato una partita valida. Noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e si è visto nelle reazioni del secondo e terzo set. Dobbiamo trovare più continuità e limitare il più possibile gli errori».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 3

SMI ROMA VOLLEY 0

Parziali (25/15, 25/23, 25/18)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 16, Cambi 2, Sylves 10, Smarzek 18, Akrari 6, Perinelli 10, Moro (L), Bracchi 1, Moreno, Avenia. Non entrate: Cosi, D’Odorico, Olinga Andela, Di Mario (L). All. Marchiaro.

SMI ROMA VOLLEY: Salas 11, Ciarrocchi 3, Rotar 5, Orvosova 1, Costantini 1, Mikovic, Zannoni (L), Schoelzel 7, Melli 1, Adelusi 15, Provaroni, Rucli. Non entrate: Muzi, Cicola (L). All. Cuccarini.

ARBITRI: Papadopol Veronica Mioara, Simbari Armando.

NOTE | Spettatori: 985. Durata set: 22’, 33’, 25’. Tot 80’. MVP: Indre Sorokaite.