IVECO CUS Torino Rugby Femminile: sconfitta all’Albonico contro la Capitolina

Sconfitta all’Albonico nella quinta giornata del campionato di Serie A Élite per l’ IVECO CUS Torino Rugby femminile dei coach Alberto Carbone , Roberto Modonutto e Gianmarco Perrone per 26-31 contro l’Unione Rugby Capitolina. Player of the match Francesca Granzotto .

Un match duro giocato tatticamente in modo perfetto da entrambe le formazioni, come dichiara coach Carbone a fine gara: «Abbiamo avuto molto più carattere rispetto alla scorsa partita e questo si è visto anche nel gioco. Molto bene il nostro sistema offensivo, dobbiamo lavorare di più sulla pazienza e sul possesso palla. Complimenti comunque alla Capitolina, si è dimostrata una squadra molto aggressiva, non ha mai mollato, è sempre stata vicina con il risultato e nel secondo tempo è riuscita a portare a casa il risultato con più carattere rispetto a noi. È comunque un buon punto di partenza per la nostra crescita e le prossime partite».

Prossimo appuntamento in trasferta. Sabato 21 dicembre le cussine saranno impegnate sul campo della Benetton Rugby Treviso, kick off fissato alle 16.30.

Serie A Elite Femminile - V giornata

IVECO CUS Torino v Unione Rugby Capitolina 26-31 (21-12)

Marcatori: p.t. 1’ m. Bruno tr. Sacchi (7-0); 7’ m. Granzotto nt. (7-5); 14’ m. Sacchi tr. Sacchi (14-5); 32’ m. Toeschi tr. Sacchi (21-5); 40’ m. Negroni tr. Granzotto (21-12); s.t. 47’ m. Mastrangelo tr. Granzotto (21-19); 56’ m. Errichiello nt. (21-24); 64’ m. Girotto tr. Granzotto (21-31); 73’ m. Sacchi nt. (26-31).

IVECO CUS Torino: Sarasso; Bruno (71’ Morchio), Sacchi, Luoni (65’ Piovano), Pantaleoni; Gronda (Cap), Toeschi; De Robertis, Comazzi (60’ Barreto), Parodi; Epifani (35’ Zoboli), Cagnotto (41’ Ponzio); Zini (65’ Salvatore), Tognoni (70’ Hu), Reverso Peila (41’ Dambros).

All.Alberto Carbone

Unione Rugby Capitolina: Negroni; Grenon (42’ De Angelis), Granzotto, Gizzi, Marsili Feliciangeli; Corbucci (75’ Sorgente), Mastrangelo; Errichiello, Farina, Tricerri; Praitano (28’ Albanese Ginammi), Cacciotti; Nobile, Fiorenza (69’ Belleggia), Girotto.

All. Francesco Amadio

Arb: Christian Covati (TO)

AA1: Nicola Catalfamo AA2: Anna Catagini (VI)

Cartellini: s.t. 32’ giallo Albanese (Capitolina)

Calciatori: Sacchi (3/4) Granzotto (3/5)

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, spettatori 200 circa

Punti Conquistati in classifica: IVECO CUS Torino 2 – Capitolina 5

Player of the Match: Francesca Granzotto (Capitolina)