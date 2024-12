Basket Torino: sconfitta al PalaRadi, la Juvi Cremona vince con merito

La Reale Mutua Basket Torino esce sconfitta dal PalaRadi di Cremona al termine di una partita in cui i gialloblù di coach Matteo Boniciolli hanno poco o nulla da salvare, non solo in termini di qualità di gioco ma anche in termini di atteggiamento. La Ferraroni Juvi Cremona di coach Luca Bechi ritrova con merito il successo in casa dopo tre sconfitte consecutive. Il risultato finale è 85-75, con i padroni di casa che hanno condotto per tutto il corso della gara. A Torino non bastano 18 punti di Landi, 16 di Taylor, 13 di Montano e 12 di Ajayi. Per i gialloblù non resta altro che tornare in palestra, senza perdersi d’animo, e continuare a lavorare in vista del doppio turno interno nel periodo natalizio (vs Avellino il 22/12 e vs Cividale il 29/12).

QUINTETTI

Cremona: Massone, Brown, Tortù, La Torre, Morgillo

Torino: Schina, Montano, Severini, Ajayi, Seck

Avvio di gara rivedibile di Torino, che ha bisogno di tempo per prendere ritmo in attacco. Cremona ne approfitta e conduce il punteggio nei primi minuti di gioco con Tortù. A coach Boniciolli non piace l’atteggiamento della squadra e chiama timeout sul 13-7. Il rientro in campo con la second unit non produce miglioramenti: i gialloblù fanno fatica a trovare la via del canestro, Cremona prende fiducia e incrementa il suo vantaggio. Si va alla prima pausa con Torino in doppia cifra di svantaggio sul 27-17.

Torino non riesce a cambiare marcia in avvio di secondo quarto: i gialloblù continuano a non trovare la quadra in attacco, l’atteggiamento difensivo è insufficiente, nel frattempo la Juvi allunga fino al +18 (40-22). Montano e Taylor provano a dare una scossa ai gialloblù ma alla pausa lunga Cremona ha ancora un vantaggio consistente: si va negli spogliatoi sul 45-31.

Al rientro in campo la musica non cambia. I gialloblù provano a metterci più energia ma continuano a litigare con il ferro dalla lunga distanza. Più il pallone non entra, più crolla il morale della Reale Mutua. Cremona continua a giocare con entusiasmo, per la gioia dei tifosi di casa, e il divario aumenta pesantemente (63-37). Torino accorcia leggermente le distanze in chiusura di terzo quarto anche se il gap è ancora preoccupante: 65-47.

Torino prova a mostrare l’orgoglio in apertura di quarto quarto. Gallo prende iniziative e i gialloblù provano a rientrare fino al -11, ma la Juvi risponde e mantiene il controllo della gara grazie a un ottimo Massone in cabina di regia. Torino non ne ha per recuperare e il risultato è in cassaforte cremonese. Vince la Juvi 85-75.

Coach Boniciolli: «Complimenti alla Juvi Cremona che ha giocato con un grande atteggiamento, desiderio e organizzazione. Noi venivamo da quattro vittorie nelle ultime sei partite e oggi siamo stati non pervenuti. Chiaramente se giochiamo con questo livello di energia non possiamo competere. Mi auguro sia solo un episodio negativo in questa maratona. Ci ritroveremo domani pomeriggio per riguardare quanto siamo venuti meno rispetto al lavoro che stiamo svolgendo e l’identità che vogliamo costruire.»

Ferraroni Juvi Cremona 85

Reale Mutua Torino 75

Parziali (27-17, 18-14, 20-16, 20-28)

Ferraroni Juvi Cremona: Lorenzo Tortu 18 (3/7, 4/8), Eddy Polanco 17 (2/6, 1/1), Federico Massone 15 (5/6, 1/1), Isiah Brown 12 (3/9, 1/5), Simone Barbante 9 (3/6, 0/2), Alfonso Zampogna 7 (1/3, 1/4), Alessandro Morgillo 6 (3/7, 0/0), Andrea La torre 1 (0/0, 0/1), Yannick Giombini 0 (0/0, 0/0), Carmine Caporaso 0 (0/0, 0/0), Francesco Bruni 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Bertetti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 21 / 24 - Rimbalzi: 39 13 + 26 (Andrea La torre 11) - Assist: 11 (Andrea La torre 5).

Reale Mutua Torino: Aristide Landi 18 (1/2, 3/8), Kevion Taylor 16 (3/4, 2/4), Matteo Montano 13 (2/4, 3/6), Ife Ajayi 12 (5/9, 0/2), Antonio Gallo 6 (2/2, 0/1), Fadilou Seck 4 (1/3, 0/0), Giovanni Severini 2 (1/2, 0/4), Matteo Schina 2 (1/2, 0/1), Maximilian Ladurner 2 (1/3, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/2). Tiri liberi: 17 / 24 - Rimbalzi: 31 7 + 24 (Ife Ajayi 13) - Assist: 12 (Antonio Gallo 6).