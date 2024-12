BCC Derthona Basket: a Faenza è la vittoria del gruppo

Termina con un successo convincente il girone di andata dell’Autosped BCC Derthona. A Faenza, la formazione allenata da Cutugno, dopo un primo quarto equilibrato, allunga progressivamente con giocate di qualità in attacco (56% dal campo, 19 assist) e di presenza e attenzione in difesa. È una vittoria del collettivo, del gruppo: tutte le giocatrici impiegate ha portato il proprio contributo per ottenere il successo e fare concludere il girone di andata al quarto posto (a pari punti in classifica con Campobasso, terza). Da segnalare, oltre alla doppia-doppia di Francesca Leonardi (14 punti con 4/4 da 3 e 10 rimbalzi), il debutto in maglia Autosped di Alice Milani, subito in doppia cifra, con 11 punti a referto.