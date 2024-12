Una battaglia lunghissima con Cuneo che strappa un punto nel fortino di Pineto

Una rimonta importante quella della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che vale un punto strappato sull’ostico campo di Pineto, fortino degli abruzzesi. Primi due set fotocopia nei parziali a favore dei padroni di casa e i cuneesi vanno sotto 2-0. Nel terzo set coach Battocchio tiene Brignach in campo quale opposto e dopo i primi scambi inserisce Malavasi per Sette. Per Pineto in campo Presta. Il primo sorpasso dei biancoblù avviene sul 9-10 a cura di Malavasi. Il cartellino rosso per Allik, dovuto a una presunta risposta infelice, non intacca il momento di compattezza dei cuneesi. Rientra Sette. Tre le palle set a favore di Cuneo, ed è Allik a chiudere 25-23 riaprendo il match. Quarto set combattuto e simile al precedente. Cuneo parte avanti, poi viene recuperato, ma non si dà per vinto e arriva al 24 con due palle set. Chiude Volpato con un primo tempo 25-23 e si va al tie-break. Un quinto set punto a punto, con i cuneesi che arrivano per primi all’8° punto firmato da Allik e che determina il cambio campo. Tuttavia i padroni di casa non si danno per vinti e con un pubblico infuocato si portano avanti 11-9. Con un break di Sette al servizio i cuneesi si portano al match ball (13-14), ma questa volta lo schiacciatore biancoblù sbaglia dai nove metri ed è parità. L’attacco di Kaislasalo e la palla out di Pinali, segnano la vittoria per 3-2 di Pineto. Sabato 21 dicembre si torna a giocare tra le mura di casa e per l’occasione Cuneo ospiterà Aversa per l’ultima giornata del girone di andata. Avete ancora doni a cui pensare per Natale, il Cuneo Volley vi aspetta con Maglie replica e Calendario 2025, oppure potete regalare i biglietti per la partita del 26 dicembre contro Brescia, un vero big match; prevendita attiva su Liveticket. Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Allik e Sette schiacciatori; Cavaccini (L). Coach Di Tommaso schiera: Catone palleggio, Kaislasalo opposto, Molinari e Zamagni al centro, Di Silvestre e Baesso schiacciatori; Morazzini (L).

A fine match queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio «E’ stata molto tosta, lo sapevamo che era un ambiente caldo e loro sono una squadra che in casa gioca molto bene. Credo ci sia da festeggiare il punto portato a casa, sia per come si era messa la gara e quindi per come siamo stati bravi a girarla, sia per quelle che sono le nostre condizioni fisiche odierne. Certo c’è il rammarico del finale di tie-break, onestamente Pineto ha meritato di vincere».

Abba Pineto 3

MA Acqua S.Bernardo Cuneo 2

Parziali (25-18/25-18/23-25/23-25/16-14)



MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile (K), Pinali 9, Codarin 12, Volpato 12, Allik 19, Sette 5; Cavaccini (L1); Brignach 4, Malavasi 5, Compagnoni. N.e. Mastrangelo, Agapitòs, Chiaramello, Oberto (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Matteo Morando

Ricezione positiva: 71%; Attacco: 44%; Muri 9; Ace 5.



Abba Pineto: Catone, Kaislasalo 26, Molinari 4, Zamagni 12, Di Silvestre (K) 16, Baesso 15; Morazzini (L1); Iurisci, Bulfon, Presta 1. N.e. Favaro, Rampazzo, Calonico, Pesare (L2).

All.: Simone Di Tommaso.

II All.: Loris Palermo.

Ricezione positiva: 57%; Attacco: 51%; Muri 10; Ace 3.



Durata set: 24’, 26’, 36’, 31’, 24’.

Durata totale: 141’.

Arbitri: Marco Colucci, Enrico Autuori.