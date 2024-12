Paffoni Fulgor Basket ancora vincente: foglio rosa anche a Imola

La Paffoni cala il piede sull’acceleratore e non si ferma in prossimità delle feste andando a strappare un’importante vittoria in quel di Imola contro la Neupharma, superata per 70-73

16 . 12 . 2024