Volley Parella Torino: 1ª vittoria casalinga per la C Maschile e 3ª consecutiva per la D Maschile

La Serie C Maschile, con il nuovo coach Federico Barazzotto che in panchina ha sostituito Vera Viganò – a cui vanno i migliori ringraziamenti per il lavoro svolto – ha centrato la prima vittoria casalinga della stagione contro ILARIO ORMEZZANO SAI SBP: un’ottima prestazione della squadra e di tutti i ragazzi che, lentamente, stanno uscendo dai bassifondi della classifica, esprimendo una costante crescita nel gioco e nella gestione della partita, nonostante qualche errore ancora di troppo. Errori che hanno prolungato la partita al 4° set, affrontato in maniera determinata con l’obiettivo centrato di portare a casa i 3 punti.